ETV Bharat / state

मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड का फिनाले जयपुर में: 20 देशों की मॉडल्स ने पहनी राजस्थानी पोशाक, लगाई मेहंदी

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देती मॉडल्स ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 8:37 PM IST 2 Min Read