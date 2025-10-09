ETV Bharat / state

मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड का फिनाले जयपुर में: 20 देशों की मॉडल्स ने पहनी राजस्थानी पोशाक, लगाई मेहंदी

मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड में भाग ले रही महिलाओं ने गुरुवार को जयपुर के पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया और यहां की संस्कृति की तारीफ की.

Models giving social message
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देती मॉडल्स (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
जयपुर: करवा चौथ के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसे सामाजिक संदेश को समर्पित मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित होगा. कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. गुरुवार को 20 देशों की सुपर मॉडल्स ने राजस्थानी पोशाक पहनी. साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार मेहंदी लगाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की.

जयपुर में 10 अक्टूबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले में 20 देशों की विवाहित महिलाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. जयपुर पहुंची विभिन्न देशों की सुपर मॉडल्स ने राजधानी के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया. इस दौरान राजस्थानी संस्कृति और इतिहास के बारे में जाना. आमेर महल, अल्बर्ट हॉल समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों की मॉडल्स ने जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का संदेश दिया.

जयपुर के निजी होटल में आयोजित होगा ग्रैंड फिनाले (ETV Bharat Jaipur)

Models pose in front of Albert Hall
अल्बर्ट हॉल के सामने पोज देती मॉडल्स (ETV Bharat Jaipur)

इंडिया टैलेंट प्रमोटिंग ग्रुप निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अमेरिका, रूस, कोरिया, लेबनान, मिस्र, फिलीपींस, एस्टोनिया सहित 20 देशों की विवाहित महिलाएं हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विश्व पटल पर स्थापित करना है. भारत भ्रमण और सांस्कृतिक अनुभव प्रतियोगिता के दौरान विदेशी प्रतिभागी दिल्ली, आगरा और जयपुर का भ्रमण कर भारत की ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करेंगी. इससे भारत और विशेषकर राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी.

Models at the press conference
प्रेसवार्ता में मॉडल्स (ETV Bharat Jaipur)

इस अवसर पर प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह अपने विशेष इंडियन एथनिक कलेक्शन का प्रदर्शन करेंगे. फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में बिजनेसमैन और समाजसेवी तेजेंद्र सिंह राजावत सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी. साथ ही विभिन्न देशों के एम्बेसी अधिकारी भी इस आयोजन में शामिल होंगे. जयपुर में प्रतियोगिता की सफलता का जश्न सक्सेस पार्टी के रूप में मनाया जाएगा. इसमें बॉलीवुड स्टार्स और जयपुर की कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी.

