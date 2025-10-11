ETV Bharat / state

जयपुर में मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड 2025 का आयोजन, 20 देशों की महिलाओं ने लिया भाग, कजाकिस्तान के सिर सजा ताज

मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी और उद्योगपति तेजेंद्र सिंह राजावत ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक ब्यूटी पेजेंट नहीं, बल्कि विवाहित महिलाओं के आत्मविश्वास, प्रतिभा और सामाजिक जिम्मेदारी को सम्मान देने वाला मंच है. प्रतिभागियों ने भारतीय परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से रूबरू होकर महिला सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति का संदेश विश्व तक पहुंचाया.

जयपुर: महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" जैसे सामाजिक संदेशों को समर्पित मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड 2025 का भव्य ग्रैंड फिनाले शुक्रवार रात को जयपुर में सम्पन्न हुआ. मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड 2025 का टाइटल कजाकिस्तान की सुंदरी ने जीता. करवा चौथ के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय मंच से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया. वहीं कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई. इंडिया टैलेंट प्रमोटिंग ग्रुप की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में अमेरिका, रूस, कोरिया, लेबनान, मिस्र, कजाकिस्तान,फिलीपींस, एस्टोनिया सहित 20 देशों की विवाहित महिलाओं ने भाग लिया. यह आयोजन भारतीय संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक एकता का जीवंत प्रतीक बन गया - जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ रैंप पर उतरीं.

उन्होंने कहा कि "आज करवा चौथ का पावन पर्व है, जो भारतीय नारी की निष्ठा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है. इस मंच ने करवा चौथ जैसे भारतीय त्योहार की भावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है. भारत की विवाहित महिलाओं की शक्ति, धैर्य और संस्कार अब वैश्विक मंच पर प्रेरणा बन रहे हैं. मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और भारतीय संस्कृति के गौरव का संगम है."

मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड 2025 का भव्य आयोजन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

राजावत ने कहा कि भारत की परंपराएं सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि उनमें समाज के उत्थान और समानता का संदेश निहित है. करवा चौथ के दिन इस आयोजन का होना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नारी अब परंपरा और प्रगतिशीलता का अद्भुत संगम बन चुकी है. भारत भ्रमण और सांस्कृतिक अनुभव प्रतियोगिता के दौरान विदेशी प्रतिभागियों ने दिल्ली, आगरा और जयपुर का भ्रमण कर भारत की ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया. इससे भारत, विशेषकर राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक पहचान मिली.

महिला सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच पर संदेश (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इंडिया टैलेंट प्रमोटिंग ग्रुप निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि फैशन और परंपरा का संगम ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह ने अपने विशेष इंडियन एथनिक कलेक्शन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स ने रैंप पर प्रस्तुत किया. अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और सफलता का जश्न कार्यक्रम में कई देशों के एम्बेसी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, फैशन जगत की हस्तियां और राजस्थान की प्रतिष्ठित विभूतियां मौजूद रहीं.