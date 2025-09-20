मिसेज इंडिया एशिया का खिताब जीतने वाली मेरठ की बहू स्नेहा दिवान पहुंचीं घर, बताया सफलता का राज

ETV Bharat / state

टाइटल जीतने के बाद स्नेहा दिवान शनिवार को मेरठ पहुंचीं ( Photo Credit: ETV Bharat )

एशिया के कई देशों से इस प्रतियोगिता के लिए फरवरी महीने में 20 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था. इनमें से बाद में 15,000 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था.

एशिया की 20 हजार महिलाओं ने लिया भाग: मेरठ शहर की बहू स्नेहा दीवान उर्फ डॉली को बड़ी सफलता मिली है. बीते दिनों दिल्ली में हुई प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया एशिया 2025 की स्नेहा को विजेता घोषित किया था.

मेरठ: शादी के बाद जहां लोग जिम्मेदारी और काम के बोझ तले दब जाते हैं, वहीं अपनी खूबसूरती के बल पर शादी के 16 साल बाद दिल्ली में हुए मिसेज इंडिया एशिया का खिताब मेरठ की बहू स्नेहा दीवान उर्फ डॉली ने अपने नाम कर लिया था. शनिवार को स्नेहा अपने शहर मेरठ पहुंची, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. इस मौके पर उन्होंने अपने कई राज बताए.

शादी के 16 साल बाद जीता मिसेज इंडिया एशिया टाइटल (Photo Credit: ETV Bharat)

फाइनल राउंड था बेहद मुश्किल: इसके बाद फाइनल राउंड में केवल 72 प्रतिभागियों में से एक मेरठ की बहू स्नेहा उर्फ डॉली भी थीं. शादी के 16 बाद उन्होंने इस प्रतियोगिता में खुद को साबित किया. चार दिन तक अलग-अलग राउंड के बाद फाइनल के लिए स्नेहा को चुना गया था. स्नेहा ने आत्मविश्वास, शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ मेरठ का प्रतिनिधित्व किया और नई दिल्ली में फैशन मेराकी के भव्य फिनाले में अपनी चमक बिखेर कर खिताब अपने नाम कर लिया.

नई दिल्ली में हुआ था फाइनल राउंड (Photo Credit: ETV Bharat)

टाइटल जीतने के श्रेय पति ऋृषि को दिया: स्नेहा ने बताया कि इस दौरान ग्रूमिंग, रैम्प वॉक, फोटो शूट और टैलेंट राउंड जैसे कई चरणों में उन्होंने खुद को साबित किया. वह इसका श्रेय अपने पति को देती हैं. पति ऋषि दीवान ने कहा कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं. उन्होंने कहा कि ये उनकी पत्नी की मेहनत का परिणाम है, जो तमाम प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल कर पाई हैं.

पति ऋषि दीवान ने कहा कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

खुद को यूनिक दिखाने पर दिया जोर: स्नेहा ने बताया कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि हर उस महिला की जीत है जो कुछ करना चाहती है. अगर सहयोग मिले और यह विश्वास आपके मन में है कि कुछ करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. वो सिर्फ अपनी यही सोच लेकर इस प्रतियोगिता में शामिल हुईं कि उन्हें खुद को यूनिक और अलग दिखाना है.

प्रतियोगिता के लिए फरवरी महीने में 20 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्नेहा का मायका: स्नेहा ने बताया कि वे मूल रूप से उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली हैं. उनकी एजुकेशन नैनीताल और रानीखेत से हुई थी. शादी मेरठ में हुई. उन्होंने एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है. आज वह इस सफलता से संतुष्ट हैं. वह अब समाजसेवा करना चाहती हैं. जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हैं. अगर उन्हें मॉडलिंग या फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलेगा, तो वह करेंगी. उनके पति का पूरा सपोर्ट जो मिल रहा है.



