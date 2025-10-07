ETV Bharat / state

मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस : महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी बलविंदर सिंह को दबोचा,अरबों की ठगी का मामला

मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस ने आरोपी बलविंदर को दबोचा है.

Mr Mint Crypto Currency Fraud Case
मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 9:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : मिस्टर मिंट क्रिप्टो घोटाला मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बलविंदर सिंह छाबड़ा को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है. महाराष्ट्र की मुम्ब्रा पुलिस न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड पर बलविंदर को लेकर गई है. देश भर में इस कंपनी ने हजारों लोगों के करोड़ों रुपए निवेश कराए थे. मुंब्रा पुलिस ने 38 लाख की ठगी के मामले में दर्ज अपराध पर ये कार्रवाई की है.



मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला : सरगुजा मिस्टर मिंट क्रिप्टो घोटाला मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने शहर से कंपनी के डायरेक्टर में से एक बलविंदर सिंह छाबड़ा उर्फ बल्ली को गिरफ्तार किया है. मुंब्रा पुलिस ने सोमवार की शाम ही बलविंदर सिंह छाबड़ा को हिरासत में लिया था. मंगलवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस मुम्बई ले गई. यह पूरा मामला निवेशकों के अरबों रुपए की ठगी और मनी लांड्रिंग से जुड़ा हुआ है.

Mr Mint Crypto Currency Fraud Case
मुंब्रा पुलिस ने आरोपी बलविंदर को दबोचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुआ घोटाला ?: मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से देश भर के लोगों के रुपए निवेश कराए गए थे. आरोप है कि मिस्टर मिंट ने फर्जी एक्सचेंज बनाए, क्रिकेटर और अन्य बड़े खिलाड़ियों को धोखे में रखकर अपने कार्यक्रमों में शामिल कर लोगों का भरोसा जीता. इसके बाद लोगों को झांसे में लेकर फर्जी क्रिप्टो करेंसी टोकन और एक्सचेंज बनाए. इस दौरान कंपनी ने सेबी, आरबीआई जैसे नियामक संस्थानों के नाम से फर्जी दस्तावेज दिखाकर कारोबार किया.लोगों ने जब सेबी और आरबीआई के फर्जी दस्तावेज देखे तो इसे असली समझकर कंपनी में इनवेस्ट कर दिया.

दो डायरेक्टर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी : मिस्टर मिंट ने निवेशकों के पैसों को डॉलर में तब्दील कर विदेशों में भेज दिया. इस ठगी और मनी लांड्रिंग के मामले में निवेशकों की शिकायत पर मुम्बई में भी अपराध दर्ज किए गए है. कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के अरबों रुपए का घोटाला किया है. इसी मामले की शिकायत के बाद मुम्बई और रायपुर की पुलिस संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रही थी. पूर्व में रायपुर के निजी होटल में आयोजित कंपनी के एक सेमीनार के दौरान दो डायरेक्टर प्रमोद साहू और राहुल भदोरिया को छापा मारकर पकड़ा था. इसके साथ ही मिस्टर मिंट क्रिप्टो कंपनी में डायरेक्टर अमरदीप सिंह, संदीप गुप्ता और बलविंदर सिंह छाबड़ा की तलाश की जा रही थी.



घर पर छापा मारकर किया अरेस्ट : मिस्टर मिंट क्रिप्टो घोटाला मामले में बलविंदर सिंह छाबड़ा की मुंब्रा पुलिस तलाश कर रही थी. इस दौरान कुछ दिनों पूर्व बलविंदर सिंह एक कांग्रेस नेता के जन्म दिन समारोह में सोशल मीडिया पर लाइव आए थे. इसके बाद ही मुंबई पुलिस सरगुजा पहुंची थी. बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को ही मुंब्रा के कोलीवाडा की पुलिस शहर में आ गई थी. इसके बाद बलविंदर सिंह छाबड़ा उर्फ बल्ली के घर में छापा मारकर हिरासत में लिया था.

मुम्बई पुलिस सरगुजा पहुंची थी. पुलिस टीम ने बलविंदर सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई गई है-अमोलक सिंह ढिल्लो,एएसपी सरगुजा


कौन है बलविंदर : बलविंदर सिंह छाबडा छात्र राजनीति के समय से ही एनएसयुआई और फिर कांग्रेस से जुड़कर संगठन की राजनीति में सक्रिय था. बलविंदर कांग्रेस में जोगी खेमे में था, जैसे ही अजीत जोगी ने अलग पार्टी बनाई और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया वैसे ही बलविन्दर अपने साथियों के साथ कांग्रेस छोड़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़ गए. 2018 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी के लिए काम किया. लेकिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ कांग्रेस की सरकार बनी तो बलविंदर ने भी पाला बदल लिया.भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो बलविंदर अपने ग्रुप के साथ वापस कांग्रेस में आ गए और बघेल खेमे में सक्रिय हो गए.

प्रोटोकॉल बना पहाड़ी कोरवा के लिए काल, 26 घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस, मौत के बाद भी मुसीबत नहीं हुई कम

डोली विदाई रस्म के साथ बस्तर दशहरा का समापन, श्रद्धालुओं की आंखें हुईं नम

संघ के शताब्दी वर्ष में पथ संचलन का आयोजन, स्वयंसेवकों ने किया कदमताल

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ARRESTS ACCUSED BALWINDERMAHARASHTRA POLICE ARRESTSमिस्टर मिंट क्रिप्टो घोटालाबलविंदर सिंहMR MINT CRYPTO CURRENCY FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.