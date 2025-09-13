ETV Bharat / state

MPPSC टॉपर का संघर्ष, हड्डियां टूटी हौसला नहीं, एंबुलेंस में इंटरव्यू देकर पाई 13वीं रैंक

जबलपुर के अधारताल में रहने वाले हिमांशु सोनी ने एमपीपीएससी में 13वीं रैंक हासिल की है. हिमांशु बहु विकलांगता के शिकार हैं. वे अस्थि दिव्यांग हैं और वह जन्म से ही इस समस्या से पीड़ित रहे हैं, उन्हें 100% अस्थि दिव्यांग माना गया है. हिमांशु की सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने दिव्यांग कोटे में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश पीएससी के रिजल्ट में जबलपुर के हिमांशु सोनी ने न सिर्फ दिव्यांग कोटे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. बल्कि वे मध्य प्रदेश की टोटल रैंकिंग में 13 वे स्थान पर रहे हैं. हिमांशु सोनी 100% अस्थि दिव्यांग हैं. हिमांशु जन्म से ही दिव्यांगता के शिकार रहे हैं और उन्होंने इसी स्थिति में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी. 2022 में भी उन्होंने एक बार पीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की थी. हिमांशु जबलपुर के अधारताल में रहते हैं.

प्री और मेन्स परीक्षा निकालने के बाद इंटरव्यू

हिमांशु सोनी ने इसी स्थिति में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की थी और यह उनकी दूसरी सफलता है. वह 2022 में भी एमपीपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं. वह फिलहाल जबलपुर के संचालक लोक शिक्षण विभाग में कार्यरत हैं. यही नौकरी करते हुए उन्होंने इस बार यह परीक्षा दी थी. बता दें कि प्री और मेन्स परीक्षा निकालने के बाद इनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ था. लेकिन इंटरव्यू देना उनके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि वह एक हादसे का शिकार हो गए थे.

इंटरव्यू से पहले हुए हादसे का शिकार

हिमांशु सोनी के मित्र सिद्धार्थ गौतम ने बताया, ''हिमांशु सोनी ने मध्य प्रदेश पीएससी का जब इंटरव्यू दिया था, वह घटना भी संघर्ष भरी रही है. 19 अगस्त को हिमांशु गिर गए थे और उनकी हड्डी टूट गई थी. 23 अगस्त को उनका ऑपरेशन हुआ ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर कोई परीक्षा की हिम्मत नहीं कर पाता. लेकिन हिमांशु सोनी ने हिम्मत दिखाई और वह अपने परिवार के साथ इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचे. 28 अगस्त को जब इंटरव्यू हुआ तो पैनल ने उनका इंटरव्यू एंबुलेंस के भीतर ही लिया था.

हिमांशु के माता-पिता दोनों ही रिटायर्ड टीचर हैं. हिमांशु सोनी ने दिव्यांग कोटे में तो टॉप किया ही है. उन्होंने सामान्य श्रेणी की भी रैंक में भी तेरहवी रैंक हासिल की है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता की उनकी सफलता दिव्यांग होने की वजह से है. बल्कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया. अक्सर दिव्यांग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए. हिमांशु ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है.