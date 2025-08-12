ETV Bharat / state

कमलनाथ के जिले में यूथ को रास नहीं आ रही कांग्रेस! पांढुर्ना समेत नए जिले छिंदवाड़ा से आगे - MP YOUTH CONGRESS MEMBERSHIP

मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान के आंकड़ों में छिंदवाड़ा पीछे. पांढुर्ना समेत कई छोटे जिलों में युवाओं ने दिखाई जमकर रुचि.

MP Youth Congress Membership
कमलनाथ के जिले में यूथ को रास नहीं आ रही कांग्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 1:35 PM IST

छिंदवाड़ा: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मौजूदगी की वजह से राजनीतिक रूप से समृद्ध माने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले में अब कांग्रेस लगातार हासिए पर पहुंच रही है. यह हम नहीं कह रहे बल्कि यहां युवा कांग्रेस की सदस्यता के लिए चले अभियान के बाद सामने आए आंकड़ें बता रहे हैं कि युवाओं की कांग्रेस सदस्यता में कितनी रुचि है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव होना हैं. इसके लिए यूथ कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है. यूथ कांग्रेस द्वारा जारी अब तक के आंकड़ों के अनुसार 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है. खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र में सबसे कम युवाओं ने सदस्यता ली है.

Chhindwara Youth Congress
युवा कांग्रेस की सदस्यता में पांढुर्ना आगे छिंदवाड़ा फिसड्डी (ETV Bharat)

युवा कांग्रेस की सदस्यता में पांढुर्ना आगे छिंदवाड़ा फिसड्डी

युवा कांग्रेस की सदस्यता के लिए पिछले दिनों यहां 1 माह तक सदस्यता अभियान चलाया गया था. इसके आंकड़े अब सामने आ गए हैं. बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन सभी विधानसभाओं में 3287 सदस्य ही जुड़ पाए. वहीं पांदुर्ना जिले में महज 2 विधानसभा आती हैं और यहां चले युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान में यूथ कांग्रेस के 4401 सदस्य बने हैं. इसी आधार पर कहा जा सकता है कि महज 2 विधानसभा वाला क्षेत्र पांढुर्ना आगे निकल गया और छिंदवाड़ा पीछे छूट गया.

एक महीने चला सदस्यता अभियान

बता दें कि युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान यहां पूरे 1 माह तक चला था. इसमें छोटे-बड़े तमाम नेताओं को लगाया गया था लेकिन फिर भी युवाओं ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के साथ जुड़ने में खास रुचि नहीं दिखाई. प्रदेश स्तर के नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक ने छिंदवाड़ा में बैठक कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से कांग्रेस से जुड़ने के लिए अपील भी की थी लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतने युवा नहीं जुड़ पाए.

Youth Congress Campaign
युवाओं से बातचीत करते कमलनाथ (ETV Bharat)

पड़ोसी जिलों में 50 हजार हुए पार

कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा की अपेक्षा पड़ोसी सिवनी और बैतूल जिलों में रिकॉर्ड सदस्यता दिलाई गई है. यदि यहां आंकड़े देखें तो युवा कांग्रेस की सदस्यता कार्यक्रम में सिवनी जिले में 41241 और बैतूल जिले ने 55 हजार से ज्यादा युवाओं को पार्टी का सदस्य बनाया है. यही नहीं नरसिंहपुर जिले में 31778 सदस्य बने हैं.

पांढुर्ना समेत सभी नए जिले भी छिंदवाड़ा से आगे

छिंदवाड़ा कांग्रेस के लिए यह बड़े चिंतन का विषय होना चाहिए कि पांढुर्ना ही नहीं प्रदेश के तमाम नए जिले भी यूथ कांग्रेस की सदस्यता में छिंदवाड़ा से आगे हैं. मैहर में 21 हजार, उमरिया में 13 हजार, निवाड़ी में 12 हजार, मऊगंज में 7 हजार, आगर-मालवा में 16 हजार, अलीराजपुर में 10 हजार, अनूपपुर में 14 हजार और बड़वानी में 11 हजार से ज्यादा युवा कांग्रेस के सदस्य बनाए गए हैं.

Madhya Pradesh Youth Congress
पड़ोसी जिलों में आंकड़ा 50 हजार पार (ETV Bharat)

'युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भेजा गया एक नाम'

युवा कांग्रेस की सदस्यता कम होने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने बताया कि "सदस्यता कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद के लिए छिंदवाड़ा से एकमात्र नाम सामंजस्य बनाकर भेजा गया है, इसलिए सदस्यता पर कांग्रेस ने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी कमलनाथ और कांग्रेस की विचारधारा से छिंदवाड़ा में जुड़े हुए हैं."

युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा के जिला प्रवक्ता संदीप सिंह चौहान का कहना है कि "किसी भी पार्टी में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के साथ युवा जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि छिंदवाड़ा में अब तक युवाओं के साथ छलावा किया गया था. यहां के युवा अब भाजपा की सरकार के साथ खुद को आगे लेकर चलना चाहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी के पास हैं."

