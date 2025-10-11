ठंड ने दिखाया ट्रेलर, वैज्ञानिकों ने बताई मौसम की असली पिक्चर
मध्य प्रदेश समेत पूरे देश मेंं ठंड की समय से पहले दस्तक, पहाड़ों पर बर्फबारी तो एमपी में भी गिरा पारा, जानें एक्सपर्ट की राय
Winter Analysis MP: मॉनसून ठीक से विदा भी नहीं हुआ था कि ठंड दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है. पहाड़ों पर समय से पहले जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है और इसी के साथ उत्तर व मध्य भारत में रात का तापमान तेजी से घटने लगा है. इसी के साथ मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच होता दिखाई पड़ता है कि इस वर्ष समय से पहले ठंड पूरे देश में दस्तक देगी, लेकिन क्या सचमुच सर्दी का मौसम रिकॉर्ड समय से पहले शुरू हो जाएगा? जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक.
पहाड़ों पर बर्फबारी, मध्य प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन
उत्तर में हिमालय और उससे लगे पहाड़ी क्षेत्रों में सफय से पहले हो रही भारी बर्फबारी तो इसी ओर इशारा कर रही है कि ठंड पूरे देश में समय से पहले दस्तक दे रही है. उत्तर के राज्यों, मैदानी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश तक सर्दी की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं. आईएमडी और अमेरिकी जलवायु पूर्वानुमान केंद्र औसत से ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना 71% तक बता चुका है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या ठंड इसी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी?
भोपाल में ठंड की 17 साल बाद इतनी जल्दी एंट्री
बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो, यहां अक्टूबर में ही ठंड ने अपने तेवर दिखा दिए हैं. 17 सालों बाद यहां अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, राजगढ़ में 14.5 डिग्री, इंदौर में 15.5 डिग्री, खंडवा में 17 डिग्री और हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया. हालांकि, वैज्ञानिकों के एक वर्ग का ये भी कहना है कि ठंड की जल्दी एंट्री देखकर ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस बार ठंड ज्यादा और लंबे समय तक पड़ेगी.
ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिकोंं के अलग-अलग मत
भारतीय मौसम विभाग और अमेरिकी जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने संकेत दिया है कि दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत में इस वर्ष सामान्य से अधिक सर्दी पड़ सकती है. कुछ अन्य मौसम विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी. वैज्ञानिकों के एक वर्ग का कहना है कि ला नीना के असर से ठंड ज्यादा और लंबे समय तक पड़ेगी तो वहीं दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड का औसत से ज्यादा पड़ना ला नीना के साथ, आर्क्टिक से आने वाली हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर भी निर्भर करता है.
एएनआई के अनुसार आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, " मौसम की वर्तमान परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, यह एक अस्थायी चरण लगता है. इसमें बारिश और समय से पहले बर्फबारी हो रही है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भी गिरावट जारी रहेगी. लेकिन जल्द ही आसमान साफ हो सकता."
अभी ठंड को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी
प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक और आईएमडी श्रीनगर केंद्र के पूर्व निदेशक सोनम लोटस ने कहा, '' जम्मू कश्मीर में सर्दी जल्दी आने की उम्मीद तो लग रही है, लेकिन यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि देश में इस बार ठंड कितनी ज्यादा पड़ेगी या कितनी कम.'' वहीं, स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, '' सर्दी सामान्य से थोड़ा पहले आ सकती है पर इसके बहुत अधिक गंभीर होने की संभावना नहीं लगती. ला नीना अभी तक विकसित नहीं हुआ है.''
क्या है ला नीना का ठंड से कनेक्शन?
ला नीना प्रशांत महासागर का एक मौसमी पैटर्न है, जिसमें प्रशांत महासागर की सतह का पानी ठंंडा होने लगता है और फिर इसके साथ चलने वाली हवाएं भारत के मौसम को प्रभावित करती हैं. ला नीना के एक्टिव होने से इस वर्ष भारी बारिश हुई तो अब ठंड भी ज्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है.
मध्य प्रदेश में भी समय से पहले पड़ेगी तेज ठंड?
आईएमडी समेत कई मौसम एजेंसियों ने दावा किया है कि इस साल भारत में औसत से ज्यादा सर्दी पड़ने की 71% है. ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश में भी समय से पहले तेज और लंबे समय तक ठंड पड़ सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तरी हवाओं से जल्दी प्रभावित होता है.
दिसंबर के बाद पड़ सकती है औसत ठंड
एक अमेरिकी मौसम एजेंसी ने सितंबर में दावा किया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला नीना की 71% संभावना है. लेकिन इसके बाद दिसंबर 2025-फरवरी 2026 में ये संभावना घटकर 54% हो जाती है. ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कुछ समय के लिए तेज ठंड का दौर आ सकता है, जिसके बाद फिर औसत ठंड पड़ सकती है.