ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मानसून की आ गई डेट, उससे पहले हरदा में उजड़ गए खेत - MP WEATHER UPDATES

मध्य प्रदेश में मानसून की आ गई डेट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 2:40 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 3:30 PM IST 3 Min Read

भोपाल: आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में फिर झमाझम बारिश होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 31 मई तक मध्य प्रदेश के 40 जिलों में तेज बारिश होगी. इस दौरान 40-45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है. आगामी 10 जून से मानसून आने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून केरल पहुंच गया है. रायसेन में सड़कों पर भरा पानी

मंगलवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई. हरदा में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई. किसानों की खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं. वहीं भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलीं. रायसेन में सड़कों पर पानी भर गया और शाजापुर में कई पेड़ गिर गए. जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा. बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश होगी. हरदा में बारिश से फसलें बर्बाद (ETV Bharat)

भोपाल: आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में फिर झमाझम बारिश होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 31 मई तक मध्य प्रदेश के 40 जिलों में तेज बारिश होगी. इस दौरान 40-45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है. आगामी 10 जून से मानसून आने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून केरल पहुंच गया है. रायसेन में सड़कों पर भरा पानी

मंगलवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई. हरदा में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई. किसानों की खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं. वहीं भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलीं. रायसेन में सड़कों पर पानी भर गया और शाजापुर में कई पेड़ गिर गए. जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा. बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश होगी. हरदा में बारिश से फसलें बर्बाद (ETV Bharat) हरदा में किसानों की फसल बर्बाद

बीती मंगलवार रात हरदा जिले के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश ने किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक तेज गरज चमक के साथ हुई बारिश से नदी नाले उफान आ गए. किसानों के खेत में कटी हुई रखी मूंग की फसल डूब गई. कई खेतों में दोपहर तक पानी भरा है. किसानों का कहना है कि, ''जो खेत में फसल कटी हुई है वह अंकुरित हो जाएगी और पूरी तरह खराब हो जाएगी. जहां फसल खड़ी हुई है और दोबारा बारिश होती है तो उसकी फली भी खराब हो जाएगी. पहले ही सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की बात नहीं कर रही है और मंडियों में भाव भी कम मिल रहा है. अब बारिश से मूंग के दानों की चमक कम होने से व्यापारी मनमाने दाम मे खरीदेंगे जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.'' हरदा में नदी नाले ऊफान पर (ETV Bharat) एमपी में मानसून का काउंटडाउन शुरू, 108 फीसदी से ज्यादा बारिश का अनुमान

तूफान मध्य प्रदेश में छोड़ेगा तबाही, शक्ति की ताकत से सहमे बड़े बड़े मौसम विज्ञानी किसान सुनील गोल्या ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ''सरकार ने तवा डेम का पानी लेट छोड़ा अगर समय पर नहरों में पानी मिल जाता तो किसानों की फसल कट चुकी होती. 15 दिन लेट पानी मिलने से किसानों की यह दुर्दशा हुई है. अभी किसानों का 50 से 60 प्रतिशत नुकसान हो चुका है अगर दो दिन और बारिश होती है तो मूंग की फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी. अगर प्रशासन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं करता है तो किसानों को 2500 से ₹3000 प्रति क्विंटल का नुकसान झेलना पड़ेगा.'' किसान राहुल जाट का कहना है कि, ''पिछली गेहूं चने की फसल की लागत किसानों ने मूंग में लगा दी है. अब इसके खराब होने से किसानों को कर्जे की मार झेलनी पड़ेगी.'' वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म और बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी, क्योंकि इस बार भारत में मानसून जल्दी प्रवेश किया है, ऐसे में मध्य प्रदेश में इस बार 15 जून से पहले मॉनसून की बारिश शुरू होने के आसार हैं. अभी मॉनसून मध्य प्रदेश के आसपास दंतेवाड़ा तक पहुंच चुका है. अगले दो दिनों में भारत के नार्थ हिस्से में पहुंचने की संभावना है

Last Updated : May 28, 2025 at 3:30 PM IST