ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में औसत से 23 प्रतिशत अधिक बारिश, आने वाले 5 दिनों में राहत के आसार

मध्य प्रदेश में औसत बारिश का कोटा 37 इंच लेकिन अब तक 41.5 इंच बारिश दर्ज. 20 दिन और बाकी.5 जिलों में कम गिरा पानी.

MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
मध्य प्रदेश में औसत से 23 प्रतिशत अधिक बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 11:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मानसून ने मध्य प्रदेश में 16 जून से दस्तक दी थी. जुलाई के आखिर तक करीब 45 दिन में ही प्रदेश में बारिश से हाहाकार मच गया. हालांकि अगस्त महीने में औसत से थोड़ी कम बारिश हुई. फिर बीते 3 महीने में मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है. बता दें कि प्रदेश में औसतन बारिश का कोटा 37 इंच है लेकिन अब तक 41.5 इंच बारिश हो चुकी है. अभी 20 दिन और बरसात होना है.

प्रदेश के 5 जिलों में कम हुई बारिश

मध्य प्रदेश में मानसून का सीजन 30 सितंबर तक है. लेकिन दीर्घावधि मौसम में प्रदेश में अब तक औसत से 23 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है. सबसे अधिक बारिश श्योपुर जिले में दर्ज की गई है. यहां अब तक 56.32 इंच पानी गिर चुका है. वहीं दीर्घावधि मौसम की बात करें तो श्योपुर में अब तक औसत से 132 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई है. हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश कमजोर रही. शाजापुर में 18 प्रतिशत, बैतूल में 10 प्रतिशत, उज्जैन में 6 प्रतिशत, देवास में 4 और खंडवा में 3 प्रतिशत बारिश औसत से कम हुई है.

mp average rain Above
प्रदेश के 5 जिलों में कम हुई बारिश (ETV Bharat)

अब तक मध्य प्रदेश में हुई बारिश

पूर्वी मध्य प्रदेश के कई शहरों में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई शहरों में औसत से कम बारिश हुई है.

पूर्वी मध्य प्रदेश बारिश (मिमी )
बालाघाट1131.8
छतरपुर1284.9
डिंडौरी 1176.6
जबलपुर1075.5
मंडला 1428.1
नरसिंहपुर1294.5
निवाड़ी 1271
सागर 1075.8
सिवनी1152
सीधी 1177.4
टीकमगढ़ 1323.1
उमरिया 1135.9
पश्चिमी मध्य प्रदेश बारिश (मिमी )
गुना1645.6
ग्वलियर 1179.2
नर्मदापुरम 1240.9
राजगढ़ 1338.3
रतलाम 1198.3
श्योपुर 1430.7
शिवपुरी 1379.7
विदिशा1074

अगले 5 दिन कम बारिश के आसार

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुुरेंद्रन ने बताया कि "अभी मध्यप्रदेश में बारिश का सिस्टम कमजोर हो गया है. लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में कहीं-कहीं अगले 48 घंटो में बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना कम है. बारिश की रफ्तार थमने से अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है.

meteorological department alert
मध्य प्रदेश में औसत बारिश का कोटा 37 इंच, अब तक 41.5 इंच दर्ज (ETV Bharat)

अगले 24 घंटे में यहां होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटो में सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH WEATHERMADHYA PRADESH WEATHER REPORTMP AVERAGE RAIN ABOVEMETEOROLOGICAL DEPARTMENT ALERTMADHYA PRADESH WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

पूर्व मंत्री ने प्रहलाद पटेल को बताया- अहंकारी और बदमिजाज, सरकार को ठहराया 42 मौतों का जिम्मेदार

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

आगे मेडिकल स्टोर, पीछे चल रहा था अवैध धंधा, सिंगरौली में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.