ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में औसत से 23 प्रतिशत अधिक बारिश, आने वाले 5 दिनों में राहत के आसार

मध्य प्रदेश में औसत से 23 प्रतिशत अधिक बारिश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 9, 2025 at 11:05 PM IST 3 Min Read