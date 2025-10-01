ETV Bharat / state

गरज-चकम के साथ मुरैना में जमकर बारिश, 4 डिग्री लुढ़का पारा, वज्रपात से बुजुर्ग किसान की मौत

मुरैना को लौटते मॉनसून से जमकर भिगोया, किसानों के खेतों में भरा पानी, आकाशिय बिजली की चपेट में आकर बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, महिला झुलसी.

गरज-चकम के साथ मुरैना में जमकर बारिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 11:08 AM IST

मुरैना: चंबल क्षेत्र में बने निम्न दबाव के चलते मंगलवार को पूरे अंचल में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई. मुरैना जिला मुख्यालय पर दोपहर 2 बजे से छाए बादलों के बाद बिजली की तेज गड़गड़ाहट से लोग डर गए. ऐसा लग रहा था मानो आकाशीय बिजली तहस-नहस कर देगी. इसी बीच देवगढ़ क्षेत्र में एक वृद्ध किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई.

निचली बस्तियों में घुसा बारिश का पानी

वहीं, मंगलवार दोपहर 2.15 बजे से तेज बारिश शुरू हुई, जो 3 बजकर 50 मिनट तक चली, जिससे निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया. सड़कों पर पानी घुटनों तक बहने लगा. इस बारिश से शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड सहित निचली बस्तियों में बने घरों में पानी घुस गया. वहीं कैलारस, जौरा, पहाड़गढ़, रामपुर कलां, अंबाह-पोरसा में भी तेज बारिश से खेत-खलिहानों में लबालब पानी भर गया.

बारिश से सड़कें बनी तालाब (ETV Bharat)

बारिश से मौसम हुआ ठंडा

अंचल में करीब 2 से 2.30 घंटे हुई झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो गया. पिछले 15 दिनों से तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को बहुत हद तक राहत मिली. बारिश के चलते दोपहर 3.40 बजे का तापमान 30 डिग्री पर आ गया, जो पिछले 24 घंटे से 4 डिग्री कम है. वहीं रात का तापमान भी 01 डिग्री लुढ़ककर 24 डिग्री पर आ गया है. जबकि बारिश की बूंदों ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छोड़ दीं हैं.

मुरैना में झमाझम बारिश (ETV Bharat)

वज्रपात से झुलसी महिला

मुरैना के रामपुर कलां कस्बे के गैतन मोहल्ला में रहने वाली 30 वर्षीय महिला कविता धाकड़ पत्नी चंद्रपाल धाकड़ आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गई. जिसका सबलगढ़ सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. पूरा मामला यह है कि जब मंगलवार की दोपहर 2 बजे गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हुई थी, उस समय कविता अपने खेतों पर काम कर रही थी. तेज बारिश से बचने के लिए वह पेड़ के नीचे खड़ी थी. इसी बीच आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी, जिससे पड़े पूरी तरह जल गया और कविता भी झुलस गई है.

आकाशीय बिजली की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत (ETV Bharat)

65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

देवगढ़ थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव में रहने वाले 65 वर्षीय किसान बलवीर पुत्र पुत्तू सिंह सिकरवार मंगलवार की दोपहर अपने खेत में बाजरा काट रहे थे. उसी समय अचानक मौसम ने करवट ली और बादल छा गए और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई. इसी बीच बिजली गिरने की तेज आवाज आई. वहीं खेत में काम कर रहे वृद्ध किसान की मौके पर ही मौत गई. परिजन तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. वहीं डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया मौत की वजह आकाशीय बिजली को बताया है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी.

निचले इलाकों में भरा पानी (ETV Bharat)

अंचल में कहां-कहां हुई बारिश

पोरसा कस्बे में दोपहर 1.30 बजे से बारिश शुरू हुई जो एक से सवा घंटे तक चली. इस दौरान कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया. उधर कैलारस कस्बे में दोपहर 2.15 बजे से तेज बारिश शुरू हुई जो आधा घंटे तक चली. ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज बारिश से खेतों में नमी आ गई. इसके अलावा रामपुर कलां क्षेत्र में दोपहर 2.30 बजे से आधा घंटे तक तेज बारिश हुई. इसके बार हल्की फुहारें गिरने लगीं, जो शाम 5 बजे तक जारी रहीं.

