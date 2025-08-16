ETV Bharat / state

IMD ने बजाई खतरे की घंटी, सड़कें बनेंगी नदियां, मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते तक नॉन स्टॉप बारिश - MP WEATHER UPDATE

मध्य प्रदेश में फिर मानसून का सिस्टम हुआ स्ट्रांग. अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश का चेतावनी. आज शनिवार को कई जिलों में अलर्ट.

एमपी में फिर मानसून का सिस्टम स्ट्रांग
एमपी में फिर मानसून का सिस्टम स्ट्रांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 9:37 AM IST

5 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश से गुजर रही ट्रफ लाइन और साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से एक बार फिर मानसून का सिस्टम स्ट्रांग है. मौसम वैज्ञानिक ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार को भी प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीहोर, नर्मदापुरम और अनुपपुर समेत 25 से अधिक जिलों में भारी बारिश हुई है. वहीं मौसम विभाग ने 16 अगस्त को भी बैतूल और बुरहानपुर में अतिभारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि नर्मदापुरम और हरदा समेत 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 25 प्रतिशत अधिक बारिश
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, अब तक मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 25 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है. इनमें सबसे अधिक बारिश गुना में 1195.3 मिलीमीटर दर्ज की गई है. जबकि मंडला में 1188, निवाड़ी में 1158, टीकमगढ़ में 1150 मिलीमीटर, शिवपुरी में 1116 मिलीमीटर, अशोक नगर में 1104, रायसेन में 1103, छतरपुर में 1092 और राजगढ़ जिले में 1020 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. वहीं, नरसिंहपुर में 972, ग्वालियर में 949, सीधी में 988, पन्ना में 938, ग्वालियर में 949 और नर्मदापुरम जिले में 946 मिलीमीटर बारिश अब दर्ज की गई है.

MP HEAVY RAIN WARNING
मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 25 प्रतिशत अधिक बारिश (ETV Bharat)

एक सप्ताह तक होगी झमाझम बारिश
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''अगले एक सप्ताह तक मानसून की पोजीशन स्ट्रांग है. जिससे मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरु हो गया है. इससे प्रदेश के जिलों के तापमान में भी गिरावट हो रही है.'' दिव्या ने बताया कि, ''16 अगस्त को नर्मदापुरम और हरदा समेत 15 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि 17 अगस्त को कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. वहीं 18 अगस्त से फिर भारी से अतिभारी बारिश का दौर शुरु होगा.''

MONSOON SYSTEM STRONG MP
मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते तक नॉन स्टॉप बारिश (ETV Bharat)

इसलिए फिर मानसून हुआ स्ट्रांग
वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा और आंध्रपदेश के तटीय क्षेत्र में एक लो प्रेशर एरिया का केंद्र बन गया है. इसके जुड़ा हुआ एक सइक्लोनिक सर्कुलेशन उपरी हवा में 7.6 किलोमीटर की उंचाई पर बना हुआ है. वहीं, एक मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, मध्य प्रदेश के सिवनी और रायपुर से होकर दक्षिण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश पर बने लो प्रेशर एरिया तक फैला हुई है. इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उपरी हवा में 3.1 किलोमीटर की उंचाई पर उत्तर-पूर्व अरब सागर और इससे लगे दक्षिण गुजरात, कोंकण एवं गोवा तक सक्रिय है.

ORANGE YELLOW ALERT 15 DISTRICTS MP
एमपी में फिर मानसून का सिस्टम स्ट्रांग (ETV Bharat)

आज इन जिलों में होगी भारी बारिश
बैतूल और बुरहानपुर जिले में अतिभारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिले में भारी बारिश का येला अलर्ट जारी किया गया है.

इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

17 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, राजगढ़, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

18 अगस्त से फिर स्ट्रांग होगा मानसून
बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन और बड़वानी में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जबकि रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इनके साथ ही भोपाल, विदिशा, राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

19 अगस्त को इन जिलों में होगी बारिश
सिहोर, नर्मदापुरम और बैतूल में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जबकि हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिले में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

भोपाल: मध्य प्रदेश से गुजर रही ट्रफ लाइन और साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से एक बार फिर मानसून का सिस्टम स्ट्रांग है. मौसम वैज्ञानिक ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार को भी प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीहोर, नर्मदापुरम और अनुपपुर समेत 25 से अधिक जिलों में भारी बारिश हुई है. वहीं मौसम विभाग ने 16 अगस्त को भी बैतूल और बुरहानपुर में अतिभारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि नर्मदापुरम और हरदा समेत 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 25 प्रतिशत अधिक बारिश
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, अब तक मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 25 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है. इनमें सबसे अधिक बारिश गुना में 1195.3 मिलीमीटर दर्ज की गई है. जबकि मंडला में 1188, निवाड़ी में 1158, टीकमगढ़ में 1150 मिलीमीटर, शिवपुरी में 1116 मिलीमीटर, अशोक नगर में 1104, रायसेन में 1103, छतरपुर में 1092 और राजगढ़ जिले में 1020 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. वहीं, नरसिंहपुर में 972, ग्वालियर में 949, सीधी में 988, पन्ना में 938, ग्वालियर में 949 और नर्मदापुरम जिले में 946 मिलीमीटर बारिश अब दर्ज की गई है.

MP HEAVY RAIN WARNING
मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 25 प्रतिशत अधिक बारिश (ETV Bharat)

एक सप्ताह तक होगी झमाझम बारिश
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''अगले एक सप्ताह तक मानसून की पोजीशन स्ट्रांग है. जिससे मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरु हो गया है. इससे प्रदेश के जिलों के तापमान में भी गिरावट हो रही है.'' दिव्या ने बताया कि, ''16 अगस्त को नर्मदापुरम और हरदा समेत 15 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि 17 अगस्त को कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. वहीं 18 अगस्त से फिर भारी से अतिभारी बारिश का दौर शुरु होगा.''

MONSOON SYSTEM STRONG MP
मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते तक नॉन स्टॉप बारिश (ETV Bharat)

इसलिए फिर मानसून हुआ स्ट्रांग
वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा और आंध्रपदेश के तटीय क्षेत्र में एक लो प्रेशर एरिया का केंद्र बन गया है. इसके जुड़ा हुआ एक सइक्लोनिक सर्कुलेशन उपरी हवा में 7.6 किलोमीटर की उंचाई पर बना हुआ है. वहीं, एक मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, मध्य प्रदेश के सिवनी और रायपुर से होकर दक्षिण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश पर बने लो प्रेशर एरिया तक फैला हुई है. इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उपरी हवा में 3.1 किलोमीटर की उंचाई पर उत्तर-पूर्व अरब सागर और इससे लगे दक्षिण गुजरात, कोंकण एवं गोवा तक सक्रिय है.

ORANGE YELLOW ALERT 15 DISTRICTS MP
एमपी में फिर मानसून का सिस्टम स्ट्रांग (ETV Bharat)

आज इन जिलों में होगी भारी बारिश
बैतूल और बुरहानपुर जिले में अतिभारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिले में भारी बारिश का येला अलर्ट जारी किया गया है.

इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

17 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, राजगढ़, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

18 अगस्त से फिर स्ट्रांग होगा मानसून
बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन और बड़वानी में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जबकि रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इनके साथ ही भोपाल, विदिशा, राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

19 अगस्त को इन जिलों में होगी बारिश
सिहोर, नर्मदापुरम और बैतूल में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जबकि हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिले में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MP HEAVY RAIN WARNINGMONSOON SYSTEM STRONG MPORANGE YELLOW ALERT 15 DISTRICTS MPIMD HEAVY RAIN ALERTMP WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.