MP Weather Update: करीब एक हफ्ते की सुस्ती के बाद मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को भारी बारिश हुई और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा सोमवार को भी कई जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है.

शनिवार को कई जिलों में हुई झमाझम बारिश

शनिवार को सुबह साढ़े 8 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक दमोह में 92 मिमी, पचमढ़ी में 29, रीवा में 15, खजुराहो में 5, सिवनी में 3, जबलपुर और सीधी में 2 और छिंदवाड़ा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई. नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग सहित प्रदेश के करीब 18 जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिली. वहीं, कुछ इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने से जोरदार बारिश हुई. बुंदेलखंड के दमोह में एक इलाके में तो 4 फीट तक पानी भरने से नाव चलाकर लोगों को बाहर निकालना पड़ा.

हिमालय की तलहटी से वापस आई मानसून द्रोणिका

मौसम विज्ञानी दिव्या ई सुरेंद्रम के मुताबिक "रविवार और सोमवार को भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना, श्योपुर, भिंड, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार हिमालय की तलहटी से मानसून द्रोणिका वापस आ गई है. इस कारण एमपी में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है. हवाओं के साथ नमी आ रही है."

मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी अच्छी बारिश

मौसम विज्ञानी दिव्या ई सुरेंद्रम के अनुसार "13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है. मानसून द्रोणिका नीचे आने लगी है. पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर द्रोणिका भी गुजर रही है. इस वजह से रुक-रुककर बारिश होने लगी है. इस मौसम प्रणाली के असर से 13 अगस्त के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है."