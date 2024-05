ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सिस्टम हो रहा एक्टिव, बरसने वाले हैं प्री-मॉनसून के बादल, जल्द मॉनसून की एंट्री - Pre Monsoon Date Madhya Pradesh

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2024, 5:56 AM IST | Updated : May 28, 2024, 11:17 AM IST

एमपी में जल्द दस्तक देगा मॉनसून ( Getty Image )

Last Updated : May 28, 2024, 11:17 AM IST