भोपाल/नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हुआ है. इसके चलते बुधवार से 23 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावाना है. आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत मिश्रा के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी. वहीं, नर्मदापुरम में भारी बारिश के चलते तवा डैम के पांच गेट एक बार फिर खोल दिए गए हैं.
आज इन जिलों में होगी भारी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला, सिवनी, डिंडौरी, और बालाघाट में यलो अलर्ट है. इसके साथ ही नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, रायसेन, अलीराजपुर और धार में भी तेज बारिश होगी. वहीं, राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश होने के आसार हैं.
मध्य प्रदेश में क्यों होगी तेज बारिश?
मध्य प्रदेश में इस सीजन में अब तक औसतन 32 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है. वहीं, अब तक 26.1 इंच पानी गिरना था, यानी लगभग इंच ज्यादा बारिश अबतक हो चुकी है.वहीं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय होने से बारिश का ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ट्रफ लाइन के साथ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से कई जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है.
Satellite imagery animation shows intense to very intense convection over : North Arabian Sea, Gujarat, north Konkan, Madhya Pradesh, Vidarbha, north east Odisha, south GWB, north Bay of Bengal.#MumbaiRain #MumbaiRainAlert@mybmc @ndmaindia @moesgoi @PIB_India@PIBEarthScience… pic.twitter.com/adzACLKgD2— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 20, 2025
तवा डैम के 13 में से 5 गेट खोले गए
तेज बारिश के चलते इटारसी नर्मदापुरम का तवा डैम फिर से लबालब हो गया है. बुधवार सुबह डैम के 13 गेटों में से 5 गेट को 5-5 फीट तक खोला गया है. इन पांच गेटों से 43000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है. तवा डैम के एसडीओ एनके सूर्यवंशी ने बताया, '' लगातार तवा डैम का जलस्तर बढ़ने की वजह से सुबह 6:30 बजे 5 गेटों को खोला गया है. 5 गेटों से निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है. तवा डैम के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.''
एनके सूर्यवंशी ने बताया कि तवा डैम का जलस्तर 1164.10 फीट तक पहुंच गया है. यह इस सीजन में दूसरी बार है जब डैम के गेट खोलने पड़े हैं.