MP Weather Update: कुछ दिनों की शांति के बाद मध्य प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. नदी-नाले एक बार फिर से उफान पर आ गए हैं. कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सीधी में मात्र 24 घंटे में 6.59 इंच बारिश हो गई. प्रदेश के करीब 3 दर्जन शहरों में इंच में बारिश के आंकड़े दर्ज किए गए हैं.

एक साथ सक्रिय हैं 3 सिस्टम

मानसून के दूसरे दौर की बारिश और प्रदेश के ऊपर एक साथ 3 सिस्टम (मानसून टर्फ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया) सक्रिय होने के कारण पूरा प्रदेश बारिश की चपेट में है. नर्मदा किनारे बसे शहरों सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. शनिवार-रविवार की दरमियानी रात सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर में अति भारी बारिश हुई.

मध्य प्रदेश में दोबारा सक्रिय हुआ है मानसून (ETV Bharat)

वहीं अनूपपुर, डिंडोरी, पन्ना, मंडला, सतना, मैहर, उमरिया, छतरपुर, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, मुरैना और रायसेन जिले में भारी बारिश हुई. हालांकि, मध्य प्रदेश के पश्चिम का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर में बारिश नहीं हुई. इसके अलावा पूरे प्रदेश में जमकर पानी गिरा है.

सबसे ज्यादा सीधी में हुई बारिश

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सीधी में 167.5 मिली मीटर यानी करीब साढ़े 6 इंच दर्ज की गई. इसके अलावा राजधानी भोपाल में 14 मिमी, उमरिया में 44.4, सतना में 91.6, खजुराहो में 42.4, मंडला में 41.4, शिवपुरी में 64, रीवा में 33.6, ग्वालियर में 26.5, दतिया में 51.2, श्योपुर में 14, पचमढ़ी में 28.5, खंडवा में 19, नर्मदापुरम में 27.6, बैतूल में 20.4 (mm) मिलीमीटर बारिश हुई.

कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट

एक साथ कई सिस्टर सक्रिय होने की वजह से मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश की कई जिलों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. उधर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, विदिशा, रायसेन, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और दमोह में भारी बारिश होने संभावना है.

प्रदेश के कई जिलों में बिगड़े हालात

प्रदेश के अधिकतर नदी-नाले उफान पर चल रहे हैं, जिस वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं. आवागमन प्रभावित हुआ है. नर्मदा नदी के उफान के कारण डिंडौरी, मंडला में कई रास्ते बंद हो गए हैं. नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से महिष्मति घाट का छोटा रपटा पुल डूब गया. शिवपुरी में बुधना नदी उफान पर होने की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं. सतना में कई घरों में पानी घुस गया. चित्रकूट में तेज बहाव के चलते गुप्त गोदावरी गुफा बंद करानी पड़ी. श्योपुर में कूनो नदी में बाढ़ के चलते वीरपुर क्षेत्र के दिमरछा गांव में मुख्य रास्ता बंद हो गया.

अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा. इस वजह से नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और कुछ जगहों पर जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है. मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में कोटे की 95 प्रतिशत यानी, 35.1 इंच बारिश हो चुकी है. प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अब तक 26 फीसदी से अधिक वर्षा हो चुकी है. हालांकि इंदौर समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक आधा यानी 20 इंच भी बारिश नहीं हुई है.