मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट, आज 41 जिलों में भारी बारिश, मंडला में 7 की मौत - MP WEATHER REPORT

मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी ( ETV Bharat )

Published : July 13, 2025 at 7:17 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 7:47 AM IST

भोपाल: मानसून के स्ट्रांग सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. केंद्रीय मौसम विभाग ने अगले 17 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है. वहीं, अगले 24 घंटों में प्रदेश के 33 शहरों में अचानक बाढ़ का खतरा भी बताया है. बात दें कि, शनिवार को रायसेन, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और शिवपुरी समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहा. रविवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दतिया में 3 बच्चियों की मौत, छतरपुर में 5 लोग फंसे

बीते एक सप्ताह से ग्वालियर-चंबल संभाग में जारी बारिश के कारण ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी समेत अन्य जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. शनिवार को दतिया के इंदरगढ़ में निर्माणाधीन तालाब में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई. ये तीनों नाबालिग थीं. जबकि शहडोल जिले में एक कच्चा मकान गिरने से उसमें सो रहे 80 वर्षीय पुजारी की मृत्यु हो गई. वहीं छतरपुर की बन्ने नदी में अचानक जल बढ़ने से एक ही परिवार के 5 लोग 8 घंटे से खेत में फंसे हुए हैं. रात में जब वो सो रहे थे, तो अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया. इस दौरान इस नदी में एक व्यक्ति बह भी गया था, लेकिन उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. आज 12 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat) मंडला में 7 लोगों की मृत्यु, 312 का रेस्क्यू

इस बार प्रदेश में बारिश के कारण सबसे अधिक नुकसान मंडला जिले में हुआ है. यहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं. भारी बारिश के कारण मंडला में 300 मकान समेत कई सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं. अब तक मंडला में बारिश के कारण 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं. वहीं 312 लोगों का रेस्क्यू कर उनको राहत कैंपों में भेजा गया है. 41 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat) मैहर-सतना मार्ग बंद, भाजपा विधायक के घर भरा पानी

शुक्रवार को सतना और रीवा में भारी बारिश के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. मैहर से सतना जाने वाले मार्ग में ग्राम कोवर के पास सड़क में तीन फीट से अधिक पानी भरा हुआ है, जिससे यह मार्ग बंद हो गया है. इसके साथ ही रायसेन में सिलवानी के पास स्टेट हाईवे 44 में 8 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे यह रास्ता रोक दिया है. चित्रकूट, विदिशा, टीकमगढ़ में भी बाढ़ की हालात है. रीवा में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद गुढ़ से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के घर पर पानी घुस गया. जबकि चित्रकूट में एमपी टूरिज्म की होटल में भी 4 से 5 फीट पानी घुस आया.

