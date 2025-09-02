MP Weather Update : मध्य प्रदेश पर इस बार इंद्रदेव इस कदर मेहरबान हैं कि राहत की बारिश अब आफत में तब्दील हो चुकी है. जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने तीन मौसमी सिस्टम के एकसाथ सक्रिय होने से प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. ऐसे में सितंबर की शुरुआत भी झमाझम बारिश के साथ हो रही है और आने वाले दिनों में भी यही हाल रहेगा.

2 सितंबर के लिए मौसम विभगा की चेतावनी (Etv Bharat)

आज इन 15 जिलों में होगी भारी बारिश

आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उज्जैन, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और धार शामिल हैं. इन जिलों में अगले 24 तक 2 से 4 इंच तक बारिश हो सकती है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाली भी उफान पर आ सकते हैं.

3 सितंबर के लिए मौसम विभगा की चेतावनी (Etv Bharat)

बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में कई जिलों में जमकर बारिश हुई है, जिसमें राजधानी भोपाल के साथ-साथ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर शामिल हैं. मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

श्योपुर मुरैना में बन चुके हैं बाढ़ जैसे हालात (Etv Bharat)

दमोह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हाहाकार

मध्य प्रदेश में सितंबर की शुरुआत भारी बारिश से हुई है. यहां सोमवार को दमोह में रिकॉर्ड तोड़ 2.5 इंच पानी गिर गया. इसके अलावा रतलाम-दतिया में डेढ़ इंच और भोपाल में आधा इंच बारिश हुई. भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक, '' इस बार सितंबर में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इसी वजह से देश के अलग-अलग क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है.''

4 सितंबर के लिए मौसम विभगा की चेतावनी (Etv Bharat)

सितंबर में तबाही मचाएगा मॉनसून?

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए एक ट्रफ लाइन दक्षिण पूर्व से बढ़कर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है. इसके साथ ही कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जैसे एक अन्य ट्रफ लाइन उत्तर-पश्चिम राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिससे आने वाले एक सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.

जुलाई में प्रदेश के कई जिलों में बन चुके हैं बाढ़ जैसे हालात (Etv Bharat)

इसकी वजह से फिर भारी बारिश का दौर देखने मिलेगा. मौसम विभाग ने आगे बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक और सिस्टम का असर 4 सितंबर से दिखने लगेगा. माना जा रहा है कि इसकी वजह से इस बार सितंबर की बारिश रिकॉर्डतोड़ सकती है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात फिर बन सकते हैं.

5 सितंबर के लिए मौसम विभगा की चेतावनी (Etv Bharat)

सितंबर में ओवर फ्लो होंगे डैम, बोनस की बारिश

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार, '' मध्य प्रदेश में मॉनसून का कोटा लगभग पूरा हो चुका है. कई जिलों में यह सितंबर की शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा. दरअसल, सितंबर के शुरुआती दिनों में बारिश के कई सिस्टम एक्टिव रहेंगे. इस वजह से भारी बारिश का दौर बना रहेगा. ''

मध्य प्रदेश के 15 जिलों में फिर भारी बारिश का अलर्ट (Getty Images)

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सितंबर में बारिश का एवरेज 158 मिमी यानी लगभग 6 इंच है. लेकिन शुरुआती दिनों की बारिश ही बता रही है कि इसी सप्ताह मॉनसून इस आंकड़े को पार कर जाएगा. इसके बाद होने वाली बारिश बोनस होगी. मौसम विभाग ने 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक के लिए ज्यादातर जिलों में यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.