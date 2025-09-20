ETV Bharat / state

अनुप्रिया पटेल ने कहा- राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा बनाए रखें, संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप न लगाएं

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गाधी पर साधा निशाना ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 4:30 PM IST 3 Min Read

मिर्जापुर: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचकर जिले की पहली अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया. यहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं. वह लगातार गैर जिम्मेदराना बयान दे रहे हैं. बिना प्रमाण के बात करते हैं राहुल गांधी: राहुल गांधी कभी कहते हैं हम भूकंप ले आएंगे, भूकंप नहीं आता. कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, वह भी नहीं फूटता. चुनाव आयोग पर आरोप लगाए. चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि आप शपथ पत्र दे दीजिए, तो वह शपथ पत्र नहीं देते. लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर आप बेबुनियाद आरोप लगाते हैं. यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं हैं, तो इस देश की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है. उनको प्रतिपक्ष पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए. मनमाने आरोप लगाना गैर-जिम्मेदाराना: मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आप चुनाव आयोग नहीं जाना चाहते, तो कोर्ट के पास जाइए. वह कोर्ट भी नहीं जाना चाहते. केवल मनमाने आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा. जिले की पहली अमृत फार्मेसी में कैंसर और हृदय रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं सस्ती दरों पर मिलेगी.

6500 दवाइयों पर 50 से 70 प्रतिशत छूट मिलेगी: अन्य गंभीर बीमारियों में प्रयोग होने वाली ब्रांडेड दवाएं अमृत फार्मेसी में सस्ती मिलेंगी. 6500 दवाइयां 50 से 70 प्रतिशत छूट पर मिलेंगी. 2015 में दिल्ली एम्स में पहली अमृत फार्मेसी खुली थी. यूपी के बीएचयू में खोली गई थी, अब तक 230 से ज्यादा अमृत फार्मेसी खोली जा चुकी हैं. मिर्जापुर की अमृत फार्मेसी में साढ़े छह हजार दवाएं मिलेंगी. राज्य मंत्री दानिश आजाद बोले- राहुल गांधी देश के लोगों में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं

बाराबंकी: उत्तरप्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शनिवार को बाराबंकी में मिशन शक्ति के फेज-5.0 के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को भ्रमित करने वाली राजनीति की है. यही वजह है वह लगातार देश के लोकतांत्रिक ढांचों पर हमला कर रहे हैं. संविधान की किताब राहुल गांधी लेकर घूमते हैं. अगर उस किताब को उन्होंने कभी पढ़ा होता, तो उन्हें पता होता कि उनके पास क्या संवैधानिक अधिकार हैं. राहुल गांधी अपने बयानों से देश की जनता में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं. वह देश को विकास के पथ से पीछे ढकेलना चाहते हैं. यह भी पढ़ें- मेरठ से दिल्ली का सफर 50 मिनट में होगा पूरा; शहर के ट्रैक पर जल्द दौड़ने लगेगी मेट्रो

