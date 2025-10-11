ETV Bharat / state

आपने नहीं देखा होगा भेड़ाघाट का ऐसा सौंदर्य, फोटोग्राफी प्रतियोगिता में अद्भुत खूबसूरती आई सामने

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर निगम जबलपुर, नगर परिषद भेड़ाघाट और जबलपुर विकास प्राधिकरण ने मिलकर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया था. इस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भेड़ाघाट के सौंदर्य को कैमरे में कैद करना था. इसमें 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा महोत्सव में नृत्य गीत के अलावा एक फोटो कंपटीशन भी होता है, जिसमें भेड़ाघाट की खूबसूरत दूधिया चट्टानों को कलाकार अपने कैमरे में दर्ज करते हैं. इस साल प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा फोटो शामिल की गई थीं. इनमें से 3 फोटो को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन इस आयोजन में शामिल सभी 50 फोटो बेहद खूबसूरत थीं.

प्रतियोगिता में शुगनचंद ने मारी बाजी

इस प्रतियोगिता में पहला स्थान शुगनचंद को मिला. इन्होंने भेड़ाघाट की सफेद दूधिया चट्टानों की फोटो उस वक्त खींची जब सूरज डूब रहा था. इसकी वजह से भेड़ाघाट की व्हाइट मार्बल रॉक अलग ही रंग में नजर आ रही हैं और यहीं पर भेड़ाघाट का नौकायन भी नजर आ रहा है.

गौरव यादव को मिला दूसरा स्थान

गौरव यादव की फोटो को दूसरा स्थान मिला है. गौरव यादव ने भी व्हाइट मार्बल रॉक्स की ही फोटो खींची है, लेकिन उन्होंने अपने फोटो में नर्मदा की लंबाई को दिखाने की कोशिश की है. वहीं, तीसरे स्थान पर ए राजस्वेश्वर राव की फोटो आई. इन्होंने कैमरे की विशेष तकनीकी से धुआंधार की फोटो खींची थी, जिसमें धुआंधार की पत्थर से गिरती धाराएं एक पेंटिंग बनाती हुई नजर आ रही है.

जबलपुर भेड़ाघाट फोटोग्राफी प्रतियोगिता (Madhya Pradesh Tourism Department)

इन फोटो की हो रही चर्चा

वहीं, दूसरी ओर राहुल पंडित, अमित सोनी और विवेक पांडे की फोटो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और लगातार चर्चा में रही है. उनकी फोटो भी बहुत ही गजब थी. मार्बल रॉक की एक फोटो ऐसी नजर आ रही है जैसे कि किसी ने तीन चेहरे मार्बल रॉक पर उकेर दिए हों, हालांकि यह भेड़ाघाट की मार्बल्स का प्राकृतिक सौंदर्य है. वहीं एक फोटो धुआंधार में गिरती हुई धाराओं की है, जिसे उस वक्त खींची गई जब सूर्य डूब रहा था. इस दौरान धूप की सुनहरी किरणों की वजह से पानी मोती की मालाओं सरीखा नजर आ रहा है.

सफेद दूधिया चट्टानें बनाती हैं देश का नक्शा

एक फोटो ऐसी भी है जहां भेड़ाघाट की सफेद दूधिया चट्टानें भारत देश का नक्शा बनाती हैं, लेकिन इसके लिए फोटोग्राफर ने बड़ी मेहनत करके एक ऐसा एंगल खोजा, जहां से पानी और चट्टानों का समावेश भारत के नक्शे की तरह दिखता है. निर्णायक मंडल में शामिल जबलपुर के फोटोग्राफर राजेश मालवीय ने बताया कि "सभी फोटो बहुत सुंदर थे इनमें से सबसे अच्छा चुनना बहुत कठिन काम था."

निर्णायक मंडल में एडीएम नाथूराम गोंड, क्षेत्रीय प्रबंधक, एमपीटी संजय मल्होत्रा, एसडीएम गोरखपुर, अनुराग सिंह, जनसंपर्क विभाग के संयुक्त संचालक आनंद जैन, वरिष्ठ छायाकार मुकुल यादव तथा राजेश मालवीय शामिल रहे. पुरस्कार वितरण सोमवार को नर्मदा महोत्सव के दौरान होगा.