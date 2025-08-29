ETV Bharat / state

नितिन गडकरी ने सीना ठोककर किया वादा, 2 घंटे में मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र - MP TO MAHARASTRA IN HALF TIME

छिंदवाड़ा सांसद ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री मंत्री नितिन गडकरी से की थी मांग, गडकरी ने दे दी बड़ी सौगात

Vivek sahu with Nitin Gadkari
नितिन गडकरी के साथ छिंदवाड़ा सांसद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 11:29 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की दूरी अब आधे समय में तय होगी. इसके लिए केंद्र सरकार मप्र के सिवनी से महाराष्ट्र के सावनेर तक फोरलेन बनाने की तैयारी कर रही है. यह घोषणा खुद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की है. यानी अब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का सफर और भी तेजी से किया जा सकेगा.

2 घंटे में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का सफर होगा तय

मध्य प्रदेश के सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सावनेर तक अभी 2 लेन नेशनल हाईवे 547 है. केंद्र सरकार अब इसका विस्तार करते हुए इसे फोर लाइन में कन्वर्ट कर रही है. जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा भी की थी. वर्तमान में मौजूद रास्ते से सफर करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं लेकिन जब यह फोर लाइन बन जाएगा तो मात्र 2 घंटे में ये दूरी तय हो सकेगी. क्योंकि सावनेर के बाद नागपुर से भोपाल को जोड़ने वाला फोरलेन पहले से बनकर तैयार है.

Letter to Nitin Gadkari
छिंदवाड़ा सांसद द्वारा नितिन गडकरी को लिखा गया पत्र (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा एक और एयरपोर्ट, सरकार ने शुरू कर दी तैयारी

2500 करोड़ होंगे खर्च, 6 महीने में काम होगा शुरू

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र के सावनेर तक फोरलेन का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. इसका काम आने वाले 6 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा जिससे लोगों को सफर में आसानी हो सके. करीब 150 किलोमीटर की इस फोरलेन से सिवनी छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के कई गांवो को भी व्यापारिक फायदा होगा.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश को मिला सबसे लंबा फ्लाईओवर, रानी दुर्गावती ब्रिज पर दौड़ी गाड़ियां

सांसद ने की थी गकरी से डिमांड

मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर नेशनल हाईवे 547 को सिवनी से सावनेर तक चौड़ीकरण करने के लिए डिमांड की थी इसके बाद गडकरी ने उन्हें इस मांग को पूरा करने का वादा किया था और कुछ दिन बाद ही इसकी घोषणा खुद नितिन गडकरी ने कर दिया.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की दूरी अब आधे समय में तय होगी. इसके लिए केंद्र सरकार मप्र के सिवनी से महाराष्ट्र के सावनेर तक फोरलेन बनाने की तैयारी कर रही है. यह घोषणा खुद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की है. यानी अब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का सफर और भी तेजी से किया जा सकेगा.

2 घंटे में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का सफर होगा तय

मध्य प्रदेश के सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सावनेर तक अभी 2 लेन नेशनल हाईवे 547 है. केंद्र सरकार अब इसका विस्तार करते हुए इसे फोर लाइन में कन्वर्ट कर रही है. जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा भी की थी. वर्तमान में मौजूद रास्ते से सफर करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं लेकिन जब यह फोर लाइन बन जाएगा तो मात्र 2 घंटे में ये दूरी तय हो सकेगी. क्योंकि सावनेर के बाद नागपुर से भोपाल को जोड़ने वाला फोरलेन पहले से बनकर तैयार है.

Letter to Nitin Gadkari
छिंदवाड़ा सांसद द्वारा नितिन गडकरी को लिखा गया पत्र (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा एक और एयरपोर्ट, सरकार ने शुरू कर दी तैयारी

2500 करोड़ होंगे खर्च, 6 महीने में काम होगा शुरू

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र के सावनेर तक फोरलेन का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. इसका काम आने वाले 6 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा जिससे लोगों को सफर में आसानी हो सके. करीब 150 किलोमीटर की इस फोरलेन से सिवनी छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के कई गांवो को भी व्यापारिक फायदा होगा.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश को मिला सबसे लंबा फ्लाईओवर, रानी दुर्गावती ब्रिज पर दौड़ी गाड़ियां

सांसद ने की थी गकरी से डिमांड

मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर नेशनल हाईवे 547 को सिवनी से सावनेर तक चौड़ीकरण करने के लिए डिमांड की थी इसके बाद गडकरी ने उन्हें इस मांग को पूरा करने का वादा किया था और कुछ दिन बाद ही इसकी घोषणा खुद नितिन गडकरी ने कर दिया.

Last Updated : August 29, 2025 at 11:59 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SEONI TO SAONER 4 LANE NH 547NITIN GADKARI PROMISE TO MPVIVEK SAHU WITH NITIN GADKARIMP TO MAHARASHTRA IN 2 HOURSMP TO MAHARASTRA IN HALF TIME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.