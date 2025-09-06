रतलाम के खिलाड़ियों का मलखंब की दुनिया में डंका, क्रिकेट, हाकी जैसा सम्मान नहीं मिलने का मलाल
मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब के खिलाड़ियों को मलाल है कि उन्हें न तो कोई सुविधाएं मिलीं और न ही दूसरे खेलों जैसा सम्मान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 10:07 PM IST
रतलाम: बहुत कम लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब है लेकिन विडंबना यह है कि इस अति प्राचीन खेल और कला को कई वर्षों तक खेल माना ही नहीं गया. अब इस खेल को राष्ट्रीय खेल और खेलो इंडिया गेम्स में शामिल कर लिया गया है. बावजूद इसके आज भी इस खेल के खिलाड़ियों को वह सम्मान और सुविधाएं हासिल नहीं हैं जो क्रिकेट या हॉकी के खिलाड़ियों को दी जाती हैं.
इस खेल के असली हुनर का देश और दुनिया में प्रदर्शन करने वाले रतलाम के मलखंब के खिलाड़ी आज भी शासकीय मदद और सम्मान से वंचित है. खेल कोटे का लाभ मिलना तो दूर यह खिलाड़ी अस्थाई दैनिक वेतन भोगी और प्राइवेट नौकरी कर अपना गुजारा कर रहे हैं. लेकिन सुविधाओं के अभाव में भी नई पीढ़ी को इस खेल की विधा से यह लोग तराश रहे हैं.
इन खिलाड़ियों ने दुनिया से कराई मलखंब की पहचान
भारत का प्राचीन खेल मलखंब यानी लकड़ी के चिकने खंभे पर कुशल पकड़ और बैलेंस के साथ विभिन्न मुद्राओं और योगासन का प्रदर्शन. जिसे एकल और समूह में प्रदर्शित किया जाता है. मलखंब के उत्कृष्ट खिलाड़ी जितेंद सिंह राणावत, अर्जुन सिंह सिसोदिया और अमन सिंह सिसोदिया रतलाम की जवाहर व्यायाम शाला में मलखंब के खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने में जुटे हैं.
200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों ने ऐसी टीम तैयार की है जिनके करतब का लोहा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में माना जा रहा है. यह टीम अब तक 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में मलखंब की कला का प्रदर्शन कर चुकी है. टीवी शो इंडिया, गॉट टैलेंट सहित एक दर्जन रियलिटी शो, भारत सरकार का फिट इंडिया कार्यक्रम, चेक गणराज्य, दुबई, थाईलैंड और पोलैंड में हुए अलग-अलग कल्चरल कॉन्टेस्ट में यह खिलाड़ी भाग ले चुके हैं.
राजकीय खेल मलखंब से नहीं मिला खेल कोटे का लाभ
मलखंब के खिलाड़ी और कोच जितेंद्र सिंह राणावत और अर्जुन सिसोदिया बताते हैं कि "इस खेल से उन्हें सम्मान और पहचान तो मिली लेकिन खेल विभाग या सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिला. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें न तो इस खेल के लिए सुविधाएं मिल पाईं और न ही खेलकोटे का लाभ मिल सका जैसा कि क्रिकेट हॉकी और अन्य खेलों के खिलाड़ियों को मिलता है. यही वजह है कि अब नए बच्चे इस खेल में कम रुचि लेते हैं.
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कर रहे प्राइवेट नौकरी
कोच जितेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि जब इस खेल से कैरियर नहीं बन सका तो अंत में उन्होंने प्राइवेट नौकरी कर ली. अर्जुन सिसोदिया भी प्राइवेट नौकरी ही करते हैं. वहीं अमन सिंह सिसोदिया को शासकीय विभाग में काम करने को तो मिला लेकिन अस्थाई दैनिक वेतन भोगी के रूप में वह कार्य कर रहे हैं. हालांकि मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा अब मलखंब के खेल को खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल में शामिल किए जाने के बाद इन्हें उम्मीद है कि मलखंब के खिलाड़ियों को भी अन्य खेलों के खिलाड़ियों की तरह सम्मान और शासकीय मदद मिल सकेगी.
रतलाम की जवाहर व्यायाम शाला में जिंदा है मलखंब
भारत के इस अति प्राचीन खेल को व्यायाम शालाओं और अखाड़े में सिखाया जाता रहा है. लेकिन धीरे-धीरे यह खेल और कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई. रतलाम की जवाहर व्यायाम शाला के संस्थापक नारायण पहलवान ने इस खेल को जीवित रखा और अपनी अगली पीढ़ी के माध्यम से मलखंब के खेल को प्रोत्साहन दिया. वर्तमान में भी उनके पुत्र गौरव जाट और वैभव जाट इस खेल और कला को जीवित रखे हुए हैं.
जवाहर व्यायाम शाला में इस खेल के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और मलखंब प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाती है. जहां 3 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के बच्चे और वयस्क खिलाड़ी मलखंब की इस साधना में जुटे हुए हैं.
अनंत चतुर्दशी पर होता हैरतअंगेज प्रदर्शन
अनंत चतुर्दशी के मौके पर रतलाम में निकलने वाली झांकियों और अखाड़े के दौरान चलित मलखंब के हैरतंगेज करतबों का प्रदर्शन रतलाम के यह मलखंब के खिलाड़ी करते हैं. इस दौरान इसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यहां पहुंचती है. बहरहाल मलखंब के इन साधकों की उम्मीद यही है कि देश और प्रदेश की सरकार इस खेल खिलाड़ियों को भी अन्य खेलों के बराबर का दर्जा और सुविधाएं दें.