इंदौर: मध्य प्रदेश में संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र और कई तरह के एग्रीमेंट आम लोगों के मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. एमपी में अब संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और खरीदी बिक्री पर लगने वाला स्टांप शुल्क बढ़ाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि स्टांप शुल्क 300 से 400 फीसदी तक बढ़ा रहे हैं.

स्टांप ड्यूटी में 300-400 फीसदी बढ़ोत्तरी

एमपी में हर साल संपत्तियों की रजिस्ट्री व खरीदी बिक्री के दौरान होने वाले एग्रीमेंट के लिए लगने वाली स्टांप ड्यूटी की दरें लगातार बढ़ रही है. बीते कई सालों से लगातार बढ़ाई जा रही स्टांप ड्यूटी के बाद अब एक बार फिर राज्य सरकार स्टांप ड्यूटी में 300 से 400 फीसदी तक बढ़ोतरी करने जा रही है. इस वृद्धि को लेकर हाल ही में प्रकाशित किए गए गजट नोटिफिकेशन में राज्य सरकार के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा दर्शाया गया कि वर्ष 2014 के बाद स्टांप ड्यूटी में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है. जबकि विभाग द्वारा हर साल वृद्धि की जा रही है.

बीते सालों में हुई वृद्धि पर गौर किया जाए तो 7 जनवरी 2015 को ई स्टांप यानि ई रजिस्ट्रेशन में लगने वाले स्टांप शुल्क की वृद्धि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ. इसके 1 साल बाद ही बाद 14 जनवरी 2016 को फिर वृद्धि प्रस्ताव आया. 3 जुलाई 2017 को फिर स्टांप ड्यूटी में वृद्धि के बाद परिवर्तन किया गया. 23 अक्टूबर 2017 को फिर स्टांप ड्यूटी में परिवर्तन हुआ.

29 जून 2019 को फिर परिवर्तन हुआ, जिसमें स्टांप ड्यूटी बढ़ा दी गई. उसके 2 साल बाद 30 सितंबर 2022 को फिर परिवर्तन हुआ. यह बात और है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अब नए सिरे से भारी भरकम वृद्धि के पहले पूर्व में की गई स्टांप दरों में वृद्धि का जिक्र नई वृद्धि के लिए जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के पूर्व नहीं करना चाहता.

स्टांप ड्यूटी बढ़ोत्तरी का विरोध

जैसे की राज्य शासन के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा इस वृद्धि को अनुमति दी जा सके. इंदौर में पंजीयन एवं मुद्रांक सर्विस सेक्टर के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी बताते हैं कि "स्टांप के दरों में लगातार वृद्धि के बाद अब फिर एमपी सरकार ने वृद्धि के लिए जो विधेयक राज्यपाल के सामने स्वीकृति के लिए भेजा है, उसमें पूर्व में बढ़ाई गई दरों का उल्लेख ही नहीं किया गया है. नए प्रस्ताव वा विधेयक में स्टांप शुल्क की दरों में दोगुनी से तीन गुनी दरें प्रस्तावित की गई हैं."

इधर इस मामले में सीनियर रजिस्ट्रार मंजूलता पटेल का कहना है कि "विगत वर्षों में स्टांप की दरें लगातार बढ़ी है. हालांकि नए सिरे से वृद्धि करना शासन स्तर का फैसला है. इस वृद्धि के विरोध में जो ज्ञापन संबंधित सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है, उसे शासन को भेजा जाएगा.

एक नजर में स्टांप ड्यूटी

अब तक सामान्य एफिडेविट व शपथ पत्र बनवाने के लिए ₹50 लगते थे. जो अब ₹200 में बनेगा. इस पर 300% वृद्धि की गई है. मकान किराए पर देने के लिए तैयार किए जाने वाला स्टांप 1000 के स्थान पर 5000 रुपए का लगेगा. जिस पर 400% की वृद्धि होने जा रही है. विकास निर्माण अथवा प्रतिभूति जिसमें संपत्ति का मूल्य 50 लाख तक है, उसमें एग्रीमेंट अब ₹500 के स्टांप के स्थान पर ₹1000 का स्टांप पर होगा. सहमति विलेख Consent Deed जो ₹ ₹1000 के स्टांप पर तैयार होती थी. वह अब ₹500 के स्टांप पर तैयार होगी. इसमें 400% वृद्धि की गई है.

रिवाल्वर-पिस्टल लाइसेंस स्टांप शुल्क भी बढ़ा

किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में सुधार के लिए लगने वाले एग्रीमेंट की तरह भी अब 1000 से लेकर 5000 होने जा रही है. रिवाल्वर अथवा पिस्टल के लाइसेंस के लिए पहले ₹5000 के स्टांप शुल्क की जरूरत होती थी. जिसे अब 10000 किया गया है. इसी प्रकार लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पहले ₹2000 के स्टांप पर शपथ पत्र देना होता था, जिसे अब 5000 किया गया है. किसी ट्रस्ट या पार्टनरशिप डीड को पंजीयन करने के लिए लगने वाले ₹2000 का स्टांप की दर अब 5000 होगी.

आम मुख्तियार नामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जो अब तक ₹1000 का होता था, उसकी दरें सीधे 5000 कर दी गई. यदि आम मुख्तियार पत्र में एक से अधिक नाम है, तो उसकी दरें 10000 होगी. अर्थात 12 प्रकार के दस्तावेजों पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 5 से 10 गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है. इसी प्रकार ट्रस्ट की संपत्ति अथवा पंजीयन के लिए पहले दरें 1000 थी, जिन्हें अब 5000 किया गया है.