रांची: युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बार पूरे देश में एक साथ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. पीएम मोदी के निर्देश पर इस बार पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. आमतौर पर सभी सांसद अपने-अपने तरीके से अलग-अलग समय पर खेल महोत्सव का आयोजन करते रहे हैं. यही वजह है कि इसे सांसद खेल महोत्सव का नाम देकर समग्र रूप दिया गया है.

इस खेल महोत्सव में प्रखंड, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र स्तर पर एक दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. गिल्ली-डंडा, पिट्ठू, रस्साकशी जैसे पारंपरिक और लुप्त होते ग्रामीण खेलों को भी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है. 12 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों रांची हटिया, खिजरी, कांके, सिल्ली और ईचागढ़ में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (ईटीवी भारत)

रांची में 12 अक्टूबर को मैराथन के साथ शुरू होगा मप्र खेल महोत्सव

रांची में एमपी खेल महोत्सव 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान से ओटीसी मैदान तक मैराथन और साइक्लोथॉन के साथ शुरू होगा, जिसमें 25 हज़ार युवा भाग लेंगे. खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा, प्रतिभागी एमपी खेल महोत्सव की वेबसाइट और बारकोड को स्कैन करके अपना पंजीकरण करा सकेंगे.

इस खेल महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक खेलों के अलावा ओलंपिक में होने वाले खेलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी भाग ले सकेंगे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड ओलंपिक संगठन भी मप्र खेल महोत्सव के आयोजन में सहयोग कर रहा है और इसमें चयनित खिलाड़ियों को इसके माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इस महोत्सव में जीतने वालों को नमो फिट इंडिया लीडर के रूप में काम करने का अवसर दिया जाएगा.

इस बार जिन खेलों का आयोजन किया जाएगा उनमें फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, बुसु, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, लॉन बॉल, रस्साकशी, पिट्टो, गिल्ली डंडा आदि शामिल हैं. इसके अलावा, तनाव मुक्त जीवन के लिए योग संबंधी प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित होने के बाद, इसका फाइनल रांची में लोकसभा क्षेत्र स्तर पर होगा. समापन समारोह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को खेलगांव में आयोजित किया जाएगा.

