ETV Bharat / state

रांची में 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा सांसद खेल महोत्सव, मैराथन से होगा आगाज - SANSAD KHEL MAHOTSAV

रांची में 12 अक्टूबर से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इसमें एक दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

MP Sports Festival
सांसद खेल महोत्सव के बारे में बताते रांची सांसद संजय सेठ (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 8:13 PM IST

3 Min Read

रांची: युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बार पूरे देश में एक साथ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. पीएम मोदी के निर्देश पर इस बार पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. आमतौर पर सभी सांसद अपने-अपने तरीके से अलग-अलग समय पर खेल महोत्सव का आयोजन करते रहे हैं. यही वजह है कि इसे सांसद खेल महोत्सव का नाम देकर समग्र रूप दिया गया है.

इस खेल महोत्सव में प्रखंड, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र स्तर पर एक दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. गिल्ली-डंडा, पिट्ठू, रस्साकशी जैसे पारंपरिक और लुप्त होते ग्रामीण खेलों को भी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है. 12 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों रांची हटिया, खिजरी, कांके, सिल्ली और ईचागढ़ में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (ईटीवी भारत)

रांची में 12 अक्टूबर को मैराथन के साथ शुरू होगा मप्र खेल महोत्सव

रांची में एमपी खेल महोत्सव 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान से ओटीसी मैदान तक मैराथन और साइक्लोथॉन के साथ शुरू होगा, जिसमें 25 हज़ार युवा भाग लेंगे. खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा, प्रतिभागी एमपी खेल महोत्सव की वेबसाइट और बारकोड को स्कैन करके अपना पंजीकरण करा सकेंगे.

इस खेल महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक खेलों के अलावा ओलंपिक में होने वाले खेलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी भाग ले सकेंगे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड ओलंपिक संगठन भी मप्र खेल महोत्सव के आयोजन में सहयोग कर रहा है और इसमें चयनित खिलाड़ियों को इसके माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इस महोत्सव में जीतने वालों को नमो फिट इंडिया लीडर के रूप में काम करने का अवसर दिया जाएगा.

इस बार जिन खेलों का आयोजन किया जाएगा उनमें फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, बुसु, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, लॉन बॉल, रस्साकशी, पिट्टो, गिल्ली डंडा आदि शामिल हैं. इसके अलावा, तनाव मुक्त जीवन के लिए योग संबंधी प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित होने के बाद, इसका फाइनल रांची में लोकसभा क्षेत्र स्तर पर होगा. समापन समारोह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को खेलगांव में आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

हजारीबाग में 15 जुलाई से नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 22 जगहों पर खेले जाएंगे मैच

कोडरमा में सांसद खेल महोत्सव का समापन, 10 दिवसीय प्रतियोगिता में 1390 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ रहे मौजूद

रांची: युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बार पूरे देश में एक साथ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. पीएम मोदी के निर्देश पर इस बार पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. आमतौर पर सभी सांसद अपने-अपने तरीके से अलग-अलग समय पर खेल महोत्सव का आयोजन करते रहे हैं. यही वजह है कि इसे सांसद खेल महोत्सव का नाम देकर समग्र रूप दिया गया है.

इस खेल महोत्सव में प्रखंड, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र स्तर पर एक दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. गिल्ली-डंडा, पिट्ठू, रस्साकशी जैसे पारंपरिक और लुप्त होते ग्रामीण खेलों को भी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है. 12 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों रांची हटिया, खिजरी, कांके, सिल्ली और ईचागढ़ में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (ईटीवी भारत)

रांची में 12 अक्टूबर को मैराथन के साथ शुरू होगा मप्र खेल महोत्सव

रांची में एमपी खेल महोत्सव 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान से ओटीसी मैदान तक मैराथन और साइक्लोथॉन के साथ शुरू होगा, जिसमें 25 हज़ार युवा भाग लेंगे. खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा, प्रतिभागी एमपी खेल महोत्सव की वेबसाइट और बारकोड को स्कैन करके अपना पंजीकरण करा सकेंगे.

इस खेल महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक खेलों के अलावा ओलंपिक में होने वाले खेलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी भाग ले सकेंगे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड ओलंपिक संगठन भी मप्र खेल महोत्सव के आयोजन में सहयोग कर रहा है और इसमें चयनित खिलाड़ियों को इसके माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इस महोत्सव में जीतने वालों को नमो फिट इंडिया लीडर के रूप में काम करने का अवसर दिया जाएगा.

इस बार जिन खेलों का आयोजन किया जाएगा उनमें फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, बुसु, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, लॉन बॉल, रस्साकशी, पिट्टो, गिल्ली डंडा आदि शामिल हैं. इसके अलावा, तनाव मुक्त जीवन के लिए योग संबंधी प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित होने के बाद, इसका फाइनल रांची में लोकसभा क्षेत्र स्तर पर होगा. समापन समारोह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को खेलगांव में आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

हजारीबाग में 15 जुलाई से नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 22 जगहों पर खेले जाएंगे मैच

कोडरमा में सांसद खेल महोत्सव का समापन, 10 दिवसीय प्रतियोगिता में 1390 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ रहे मौजूद

For All Latest Updates

TAGGED:

RANCHI SANSAD KHEL MAHOTSAVRANCHI MP SANJAY SETHरांची में खेल महोत्सवसांसद खेल महोत्सवSANSAD KHEL MAHOTSAV

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.