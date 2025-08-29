ETV Bharat / state

अलवर को मिलेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, खेलों को मिलेगा नया आयाम: खेल मंत्री मांडविया - SPORTS MINISTER MANSUKH MANDAVIYA

केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को अलवर में सांसद खेल उत्सव के रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

सांसद खेल उत्सव
सांसद खेल उत्सव (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 9:17 PM IST

3 Min Read

अलवर. केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां एथलीट आधारित हैं और प्रयास है कि एथलीट खेलें और देश के लिए मेडल जीतकर देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें. उन्होंने कहा कि 'सांसद खेल उत्सव' समाज में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने में महती भूमिका निभाएगा. अलवर में 'सांसद खेल उत्सव' का व्यवस्थित तरीके से आयोजन निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को तलाशने में सहायक होगा. खेल मंत्री मांडविया ने खिलाड़ियों की मांग पर अलवर में एस्ट्रो टर्फ युक्त स्टेडियम निर्माण कराने की घोषणा भी की. केन्द्रीय खेल मंत्री मां​डविया शुक्रवार को अलवर के प्रताप आडिटोरियम में सांसद खेल उत्सव के रजिस्टेशन का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल एक पब्लिक मूवमेंट है, स्पोर्टस स्प्रीट है और इस स्प्रीट में एथलीट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसलिए केन्द्र सरकार की सभी नीतियां एथलीट आधारित रहती हैं और एथलीट खेलें, एथलीट को अवसर मिले तथा एथलीट मेडल लाकर देश और दुनिया में भारत का नाम रौशन करें.

इसे भी पढ़ें: वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में, बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की देन: हरियाणा सीएम नायब सिंह

ग्रामीण युवाओं को मंच देने की पहल : खेल मंत्री मांडविया ने कहा कि सांसद खेल उत्सव के अनुभव एथलीट से सुनकर महसूस किया कि एक सांसद युवाओं के साथ जुड़कर खेल के माध्यम से कितना बड़ा काम कर सकते हैं. उन्होंने अलवर में व्यवस्थित तरीके से वॉलिटिंयर का उपयोग कर अलवर जिले के गांव- गांव के युवाओं को सांसद खेल उत्सव के माध्यम से अवसर देने के लिए अलवर सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव की प्रशंसा की. खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एनडीए सांसदों की ओर से सांसद खेल महोत्सव के द्वारा देश के युवाओं में खेल क्षमता को बाहर लाने के लिए, उन्हें प्लेटफार्म देने के लिए यह कार्य शुरू किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से कई ऐसी खेल प्रतिभाएं सामने आएंगी जो आने वाले दिनों में स्पोर्टस के क्षेत्र में देश और दुनिया में भारत का परचम लहराएंगी.

अलवर में बनेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम : केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि अलवर के एथलीटस की ओर से उनसे हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदान की मांग की गई है, इस पर उन्होंने अलवर में एक एस्ट्रो टर्फ युक्त हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की, जिसमें साई के माध्यम से हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

अलवर. केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां एथलीट आधारित हैं और प्रयास है कि एथलीट खेलें और देश के लिए मेडल जीतकर देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें. उन्होंने कहा कि 'सांसद खेल उत्सव' समाज में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने में महती भूमिका निभाएगा. अलवर में 'सांसद खेल उत्सव' का व्यवस्थित तरीके से आयोजन निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को तलाशने में सहायक होगा. खेल मंत्री मांडविया ने खिलाड़ियों की मांग पर अलवर में एस्ट्रो टर्फ युक्त स्टेडियम निर्माण कराने की घोषणा भी की. केन्द्रीय खेल मंत्री मां​डविया शुक्रवार को अलवर के प्रताप आडिटोरियम में सांसद खेल उत्सव के रजिस्टेशन का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल एक पब्लिक मूवमेंट है, स्पोर्टस स्प्रीट है और इस स्प्रीट में एथलीट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसलिए केन्द्र सरकार की सभी नीतियां एथलीट आधारित रहती हैं और एथलीट खेलें, एथलीट को अवसर मिले तथा एथलीट मेडल लाकर देश और दुनिया में भारत का नाम रौशन करें.

इसे भी पढ़ें: वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में, बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की देन: हरियाणा सीएम नायब सिंह

ग्रामीण युवाओं को मंच देने की पहल : खेल मंत्री मांडविया ने कहा कि सांसद खेल उत्सव के अनुभव एथलीट से सुनकर महसूस किया कि एक सांसद युवाओं के साथ जुड़कर खेल के माध्यम से कितना बड़ा काम कर सकते हैं. उन्होंने अलवर में व्यवस्थित तरीके से वॉलिटिंयर का उपयोग कर अलवर जिले के गांव- गांव के युवाओं को सांसद खेल उत्सव के माध्यम से अवसर देने के लिए अलवर सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव की प्रशंसा की. खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एनडीए सांसदों की ओर से सांसद खेल महोत्सव के द्वारा देश के युवाओं में खेल क्षमता को बाहर लाने के लिए, उन्हें प्लेटफार्म देने के लिए यह कार्य शुरू किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से कई ऐसी खेल प्रतिभाएं सामने आएंगी जो आने वाले दिनों में स्पोर्टस के क्षेत्र में देश और दुनिया में भारत का परचम लहराएंगी.

अलवर में बनेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम : केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि अलवर के एथलीटस की ओर से उनसे हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदान की मांग की गई है, इस पर उन्होंने अलवर में एक एस्ट्रो टर्फ युक्त हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की, जिसमें साई के माध्यम से हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम राजस्थानसांसद खेल उत्सवMP SPORTS FESTIVAL ALWARSPORTS INFRASTRUCTURE ANNOUNCEMENTSPORTS MINISTER MANSUKH MANDAVIYA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.