4 लाख खिलाड़ियों ने कराया सांसद खेल महोत्सव में रजिस्ट्रेशन, दुर्ग सांसद ने किया खेल महाकुंभ का आगाज

दुर्ग: सांसद खेल महोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ दुर्ग जिले में किया जा रहा है. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और जिले के लोगों में जबरदस्त उत्साह है. खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं. सांसद खेल महोत्सव की सबसे खास बात ये है कि इस खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने दुर्ग जिले से रजिस्ट्रेशन कराया है. संभव है एक नया रिकार्ड भी कायम हो जाए.

सांसद खेल महोत्सव का आगाज: आयोजकों की ओर से बताया गया कि अभी तक कुल 4 लाख 488 खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है. दुर्ग से सांसद विजय़ बघेल ने कहा कि ये आयोजन अपने आप में कई कीर्तिमान बनाएगा. खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच यहां मिल रहा है जहां वो अपनी पहचान गढ़ सकेंगे.

दुर्ग सांसद ने किया खेल महाकुंभ का आगाज (ETV Bharat)

सांसद खेल महोत्सव की ट्रॉफी का अनावरण: भिलाई के सुपेला स्थित एक निजी भवन में सांसद खेल महोत्सव की ट्रॉफी का अनावरण किया गया. इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सभी सातों विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. विधायकों और सांसद ने कहा कि आयोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो इसका ख्याल रखा जा रहा है. आयोजन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा.