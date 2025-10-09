4 लाख खिलाड़ियों ने कराया सांसद खेल महोत्सव में रजिस्ट्रेशन, दुर्ग सांसद ने किया खेल महाकुंभ का आगाज
ट्रॉफी के अनावरण के मौके पर दुर्ग लोकसभा सीट के भीतर आने वाले सातों विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 8:13 AM IST
दुर्ग: सांसद खेल महोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ दुर्ग जिले में किया जा रहा है. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और जिले के लोगों में जबरदस्त उत्साह है. खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं. सांसद खेल महोत्सव की सबसे खास बात ये है कि इस खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने दुर्ग जिले से रजिस्ट्रेशन कराया है. संभव है एक नया रिकार्ड भी कायम हो जाए.
सांसद खेल महोत्सव का आगाज: आयोजकों की ओर से बताया गया कि अभी तक कुल 4 लाख 488 खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है. दुर्ग से सांसद विजय़ बघेल ने कहा कि ये आयोजन अपने आप में कई कीर्तिमान बनाएगा. खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच यहां मिल रहा है जहां वो अपनी पहचान गढ़ सकेंगे.
सांसद खेल महोत्सव की ट्रॉफी का अनावरण: भिलाई के सुपेला स्थित एक निजी भवन में सांसद खेल महोत्सव की ट्रॉफी का अनावरण किया गया. इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सभी सातों विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. विधायकों और सांसद ने कहा कि आयोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो इसका ख्याल रखा जा रहा है. आयोजन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ताकि युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़े और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके. दुर्ग जिले ने पूरे देश में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन कर इतिहास रच दिया है, जो जिले की खेल संस्कृति और युवाओं के उत्साह का प्रमाण है: विजय बघेल, सांसद, दुर्ग
खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और एकता को बढ़ावा देना है. इस मंच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे. महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो सहित कई पारंपरिक खेल शामिल हैं: रिकेश सेन, वैशाली नगर से विधायक
इस तरह के आयोजन से युवाओं को जुड़ना चाहिए. खेल हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है. जब टीम की भावना से खेलते हैं तो जीतने का मजा आता है. ये एक ऐसा मंच है जहां सभी तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है. युवा और बच्चे बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं. हर कोई चाहता है कि उसका विधानसभा क्षेत्र विजेता बने. जीत किसी एक की ही होगी. खेल भावना सर्वोपरी रहना चाहिए: ललित चंद्राकर, विधायक, दुर्ग ग्रामीण
खेलों का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस तरह के आयोजन से युवा एक दूसरे से जुड़ते हैं. जीतने का जज्बा उनमें जागता है: सुरेंद्र कौशिक, भाजपा जिला अध्यक्ष
दुर्ग बनाएगा रिकार्ड: सांसद विजय बघेल ने कहा कि खेल जीवन को संवारने का अवसर देता है. इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से यह प्रतियोगिता खेल भावना को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी. दुर्ग सांसद ने कहा कि खेलों के आयोजन में दुर्ग शहर नया रिकार्ड बनाने जा रहा है.
