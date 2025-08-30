ETV Bharat / state

सांसद खेल महोत्सव 2025: मेजर ध्यानचंद जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर बलौदा बाजार में भव्य आयोजन - MP SPORTS FESTIVAL 2025

स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल, फिटनेस और पत्रकारिता का महासंगम हुआ.

NATIONAL SPORTS DAY
सांसद खेल महोत्सव 2025 (ETV Bharat)
बलौदा बाजार: मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नया इतिहास रचा गया. सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ पूरे उत्साह के साथ किया गया. यह आयोजन न केवल खेलों को बढ़ावा देने बल्कि युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा आयोजन हुआ.

सांसद खेल महोत्सव 2025: सुबह से ही स्टेडियम में खिलाड़ियों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी. मैदान में चारों ओर तिरंगे झंडों की सजावट देखने लायक रही. खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट में जोरदार प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरी.

सांसद खेल महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

मेजर ध्यानचंद जयंती: महोत्सव का आगाज मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया. इस अवसर पर जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कोच, खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे. सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों और खिलाड़ियों में देखा गया.

NATIONAL SPORTS DAY
सांसद खेल महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

राष्ट्रीय खेल दिवस: कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया.

खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार है. इनसे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी मिलती है. आज बलौदा बाजार जिले में खेलों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं. हम न केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे, बल्कि बेहतर खेल अधोसंरचना भी उपलब्ध कराएंगे: दीपक सोनी, कलेक्टर

मल्टीपरपस इंडोर हॉल: कलेक्टर ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही जिला मुख्यालय में मल्टीपरपस इंडोर हॉल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा. ग्राम सुहेला और सिमगा में इंडोर बैडमिंटन हॉल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 8 लेन 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक भी जिले को मिलने वाला है.

खेल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. खेल हमें अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाता है. पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी खेलों में सक्रिय भागीदारी भी है. मैं चाहती हूं कि बलौदा बाजार के युवा खेलों को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि करियर के रूप में भी अपनाएं. खेलों से युवा गलत राह पर नहीं भटकते और समाज में बेहतर नागरिक बनकर उभरते हैं: भावना गुप्ता, एसपी

NATIONAL SPORTS DAY
सांसद खेल महोत्सव 2025 (ETV Bharat)
NATIONAL SPORTS DAY
सांसद खेल महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

ईटीवी भारत पत्रकार चंद्रकांत वर्मा का सम्मान: आयोजन के दौरान एसपी भावना गुप्ता ने ETV भारत के बलौदा बाजार संवाददाता चंद्रकांत वर्मा को भी सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ खेल को बढ़ावा देने और सामाजिक सरोकारों को जनता के सामने लाने के लिए दिया गया. चंद्रकांत वर्मा को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया. एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. जब पत्रकार बिना भय और पक्षपात के सच्चाई को सामने लाते हैं, तो समाज और प्रशासन दोनों को दिशा मिलती है.

NATIONAL SPORTS DAY
सांसद खेल महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान: इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ कबड्डी खिलाड़ी राजकमल मिश्रा और अनुभवी वॉलीबाल खिलाड़ी बी.पी. बघमार को सम्मानित किया गया. खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई. साथ ही बीते साल में विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बलौदा बाजार भाटापारा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 50 खिलाड़ियों को भी मंच पर सम्मानित किया गया.

विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित

एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ (बालक वर्ग)

  • प्रथम: गिरीराज साहू
  • द्वितीय: दीलहरन पटेल
  • तृतीय: हिमांशु निषाद


एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग)

  • प्रथम: तरूणा
  • द्वितीय: त्रिवेणी
  • तृतीय: सानिया

बैडमिंटन (अंडर-19 बालिका वर्ग)

  • प्रथम: अपराजीता भट्ट
  • द्वितीय: प्रजिती

फुटबॉल में विजेता

  • प्रथम: सम्राट फुटबॉल क्लब, भाटापारा
  • द्वितीय: नवापारा फुटबॉल क्लब

खिलाडि़यों ने की आयोजन की तारीफ: बैडमिंटन खिलाड़ी खुशबू साहू ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने हम जैसे ग्रामीण खिलाड़ियों को जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया. मैंने पिछले कई महीनों से लगातार मेहनत की और बैडमिंटन को ही अपना जुनून बनाया. यहां खेलने का अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा. प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, और यही खेल भावना की असली पहचान है. खिलाड़ी खूशबू साहू ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हमारे जिले की और भी बेटियां खेलों में आगे आएं.

