मध्य प्रदेश ने स्पेस टेक पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट किया जारी ( ETV Bharat )

जल प्रबंधन - सैटेलाइट की मदद से बारिश के मौसम में बाढ़ को लेकर सटीक जानकारी मिलेगी साथ ही ग्राउंड वॉटर की रिमोट सेंसिंग की जा सकेगी.

एग्रीकल्चर सेक्टर - इसमें सैटेलाइट की मदद से क्रॉप मॉनिटरिंग, स्वाइल हेल्थ एनालिसिस किया जाएगा.

केन्द्र सरकार द्वारा इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी करने के बाद देश में विदेशी निवेश का रास्ता खुल गया है. इसके साथ ही स्पेस के क्षेत्र में निजी भागीदारी के द्वार भी खुल चुके हैं. अप्रैल माह में सबसे पहले गुजरात ने अपनी स्पेस पॉलिसी जारी की थी, इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश सरकार भी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्पेस टेक पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. सरकार का स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से 4 सेक्टरों में मुख्य फोकस है.

इस दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए मध्य प्रदेश ने स्पेस टेक पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. सरकार जल्द ही स्पेस पार्क भी विकसित करेगी. वहीं स्पेस टेक में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सरकार आर्थिक मदद भी देगी.

भोपाल: इस बार देश भर में जिस तरह से कुदरत ने कहर दिखाया है, उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा. मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं. अब मध्य प्रदेश सरकार बाढ़, तूफान जैसे हालातों से निपटने के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है. प्रदेश में आपदा प्रबंधन से खेती, जल संसाधन प्रबंधन से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करने जा रहा है.

आपदा प्रबंधन - सैटेलाइट की मदद से साइक्लोन या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से सूचना मिल सकेगी.

फायदा: इससे इमरजेंसी रिस्पोंस तेज हो सकेगा.

अर्बन प्लानिंग - सैटेलाइट की मदद से ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद मिल सकेगी साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैपिंग हो सकेगी.

फायदा: शहरों में विकास बेहतर हो सकेगा.

स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा, 200 करोड़ का बनेगा बेंच फंड

स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए के स्पेस टेक वेंचर फंड का प्रावधान रखा है. राज्य सरकार 50 फीसदी यानी 75 लाख रुपए तक ग्रांट पीओसी डेवलपमेंट के लिए देगी. इसरो, डीआरडीओ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लाइसेंस आदि के लिए अलग-अलग श्रेणी में 50 फीसदी तक का रिइंबर्समेंट का लाभ देगी. यह करीब 1 करोड़ रुपए तक होगी. इसके अलावा पेटेंट के लिए 15 से 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी.

उज्जैन में स्थापित होगा स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

मध्य प्रदेश में स्पेस साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर उज्जैन में स्थापित किया जाएगा. इसके लिए आईआईटी इंदौर और राष्ट्रीय स्तर के दूसरे संस्थान का अकादमिक सहयोग लिया जाएगा. स्पेस मैन्युफेक्चरिंग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर प्रदेश में डेडीकेटिड मैन्युफेक्चरिंग पार्क और कंपोनेंट हब स्थापित किया जाएगा. इसमें सैटेलाइट, लांचिंग व्हीकल, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

निवेशकों को सरकार देगी 5 एकड़ जमीन

कंपोनेंट हब में सेट कॉम टर्मिनेट, ग्राउंड स्टेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन किट्स मौजूद होंगी. इसके लिए सरकार 1 रूपए स्क्वायर फीट की दर पर 30 साल के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन निवेशकों को देगी. स्टांप ड्यूटी में भी 100 फीसदी छूट दी जाएगी.

'स्पेस टेक पॉलिसी, मांगे गए सुझाव'

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे कहते हैं कि "स्पेस टेक आपदा प्रबंधन से लेकर शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकता है. इस दिशा में मध्य प्रदेश ने अपनी पॉलिसी जारी कर दी है और लोगों से सुझाव मांगे गए हैं.