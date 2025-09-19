ETV Bharat / state

गुना होगा कई गुना सुंदर, सिंधिया की पड़ी नजर, मिले 7 प्रोजेक्ट्स

सौंदर्यीकरण नीति से गुना और अशोकनगर की खूबसूरती और बढ़ेगी, सिंधिया ने दिए निर्देश

MP SCINDIA GAVE A GIFT TO GUNA
गुना होगा कई गुना सुंदर, सिंधिया ने किया वादा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुना/अशोकनगर : केंद्रीय मंत्री व गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब गुना और अशोकनगर को कई गुना सुंदर बनाने वाले हैं. गुरुवार को वर्चुअल मीटिंग से सिंधिया ने अशोकनगर और गुना शहरों की प्लानिंग व सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली. इस बैठक में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे. बैठक में दोनों शहरों के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी प्रस्तावित कार्यों के फाइनल डिजाइन, लागत और समय सीमा तय कर इन्हें निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए. सिंधिया ने बैठक में कहा की हर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक-एक जनप्रतिनिधि ले जिससे सभी प्रोजेक्ट गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा के अंदर पूरे हो सकें.

गुना रोड पर बनेगा थीम गेट

समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने यातायात सुधार के लिए ऑटो जोन, पर्यटक आकर्षण संकेत व गुना रोड पर थीम गेट बनाने की बात कही. इस दिशा में गुना के लिए सात प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई. सिंधिया ने बीस भुजा मंदिर द्वार का रीडिजाइन, माधव वाटिका पार्क के विकास और पूरे शहर में 5 सेल्फी प्वाइंट्स के नवीनीकरण, और सिटी चौराहे का सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए.

GUNA NEW DEVELOPMENT PROJECTS
गुना रोड पर बनेगा थीम गेट, सिंधिया की बैठक में निर्णय (Etv Bharat)

सौंदर्यीकरण से गुना की खूबसूरती और बढ़ेगी

केन्द्रीय मंत्री ने गुना रोड़ चौड़ीकरण, हर 200 मीटर पर पार्किंग स्पेस, और ऑक्सीजन पार्क के विकास पर बल दिया. टेकरी सरकार मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण में ग्वालियर, शिवपुरी और चंदेरी स्टोन का उपयोग करने और नई बैंच लगाने के निर्देश दिए. सिंधिया ने कहा, '' इस सौंदर्यीकरण कार्य से गुना शहर की खूबसूरती नई ऊंचाईयों को स्पर्श करेगी व पर्यटन के साथ साथ क्षेत्र में स्थानीय रोजगार में भी बढ़ावा होगा.''

ट्रैफिक मूवमेंट में सुधार के लिए तय हो स्पष्ट डेडलाइनः सिंधिया

बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन और नगर वन विकास पर गहन चर्चा हुई. सिंधिया ने गुनिया नदी में 400 से अधिक अतिक्रमण हटाकर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए और साथ ही गुनिया नदी में मोटरबोट जैसी पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने भी प्रस्ताव दिया जिससे गुनिया नदी पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके. केन्द्रीय मंत्री ने कहा, '' पर्यटन को बढ़ाने के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए स्पष्ट डेडलाइन तय की जाए.''

सिंधिया ने कहा, '' हर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक-एक जनप्रतिनिधि को सौंपी जाए जिससे प्रगति की निगरानी पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो सके.'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्मार्ट भारत के संकल्प से प्रेरित होकर, मेरा लक्ष्य है कि अशोकनगर और गुना दोनों ही शहर बेहतर, सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनें. यह केवल वर्तमान का विकास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य की नींव है.

For All Latest Updates

TAGGED:

GUNA DEVELOPMENT NEWSGUNA NEWS HINDIMADHYA PRADESH NEWSGUNA NEW DEVELOPMENT PROJECTSMP SCINDIA GAVE A GIFT TO GUNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

59 साल के विधायक हाथ ठेला लेकर बिजली की तरह दौड़े, लोगों ने जमकर लिए मजे

सड़कों से गौवंश हटाने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का फॉर्मूला, राज्य सरकार तत्काल अमल करे

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.