SIR पर विपक्ष ने लोगों को किया गुमराह, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पहुंचाई चोट: संतोष पांडेय - MP SANTOSH PANDEY

राजनांदगांव से बीजेपी के सांसद संतोष पांडेय ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है.

BJP MP Santosh Pandey
बीजेपी सांसद संतोष पांडेय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 5:54 PM IST

3 Min Read

रायपुर: संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है. 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक संसद का यह सत्र चला. इसमें कई अहम बिल पेश हुए और पास हुए. संसद सत्र की समाप्ति के बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय दिल्ली से रायपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मानसून सत्र में मोदी सरकार की सफलता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

विपक्ष पर बरसे सांसद संतोष पांडेय: सांसद संतोष पांडेय इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे उन्होंने बिहार में हुए SIR (Special Intensive Revision, विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा. संतोष पांडेय ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धूमिल किया है.

एसआईआर को लेकर विपक्ष ने समय-समय पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर गर्भगृह में जाने का काम किया. इसके अलावा पेपर फाड़कर फेंकना, बोलने वाले के पास स्पीकर में जाकर चिल्लाने का काम किया है. भारत जैसे देश में जहां स्वस्थ और लोकतंत्र की परंपरा रही है. उसके साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष ने किया है- संतोष पांडेय, सांसद, बीजेपी

"विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं": बीजेपी सांसद और मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि जब जब सदन चालू रहता है. उस दौरान विपक्ष सिर्फ संसद को बाधित करने का काम करता है. हाउस के अंदर अपना विषय रखने के लिए विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है. इसको लेकर उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का उदाहरण भी दिया. ऐसा करके विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को रोक दिया था. पहलवानों और जवानों की बात करके सदन में चल रही कार्यवाही को रोक दिया था. विपक्ष ने वैक्सीन के नाम पर पूरे सदन को सिर पर उठा लिया था.

वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने भ्रामक प्रचार भी किया. जवान से लेकर पहलवान और वैक्सीन तक विपक्ष ने दुष्प्रचार करने का काम किया है. इन सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भ्रामक संदेश देने का काम किया है. अब कांग्रेस पार्टी के नेता वैसा ही काम एसआईआर को लेकर कर रहे हैं. यह पूरा विषय चुनाव आयोग का है. अब यह मुद्दा कोर्ट में है. इस सबको जानने के बाद भी विपक्ष देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है. यह अपराध की श्रेणी में आता है- संतोष पांडेय, सांसद, बीजेपी

ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होना बड़ी सफलता: सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि संसद से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है. इस गेम पर देश में रोक लगी है. इससे समाज में स्वच्छता आएगी. जिन लोगों की इस लत से जिंदगी बर्बाद हो रही थी. उनकी पूंजी समाप्त हो रही थी. वह सब अब बंद होगा. ऐसे गेम का विज्ञापन करने वालों पर भी रोक लगेगी. देश में सभी तरह के जुआ और सट्टेबाजी जैसे गतिविधियों पर इस विधेयक के पास होने के बाद रोक लग गई है.

MP SANTOSH PANDEY

