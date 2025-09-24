ETV Bharat / state

'अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को क्या बढ़िया धोया': सांसद खेल महोत्सव में मोहन यादव ने की तारीफ

भोपाल में सांसद खेल महोत्सव की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की तारीफ की, खिलाड़ियों को दी सलाह.

MP SANSAD KHEL MAHOTSAV 2025
सांसद खेल महोत्सव में मोहन यादव ने की तारीफ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम की खूब प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिषेक ने क्या बढ़िया किया. पाकिस्तान को ऐसा धोया कि आनंद ही आ गया. हमारी सेना हो या फिर खिलाड़ी पाकिस्तान को हमेशा धोने का ही काम करते हैं. भोपाल खेल महोत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा. इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अभी तक 71 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

सीएम बोले खूब दूध पियो, घी खाओ

भोपाल के सुभाष एक्सीलेंसी स्कूल में आयोजित खेल महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने खिलाड़ियों से कहा कि " खूब दूध पियो, घी खाओ और जमकर खेलो. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब स्पोर्ट्स टीचर्स को प्रमोशन मिलते हैं. उनके असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरू तक की संभावनाएं खुली हैं.

BHOPAL SANSAD SPORTS FESTIVAL
भोपाल में शुरू हुआ सांसद खेल महोत्सव (ETV Bharat)

इसी प्रकार खिलाड़ियों के लिए भी उनके जीवन में कई संभावनाएं हैं. वे प्रतिस्पर्धाओं में अच्छे से भाग लें, सरकार उनकी पूरी चिंता कर रही है. सीएम ने कहा कि सनातन काल से खेल का महत्व रहा है. हर व्यक्ति के जीवन में खेल होना चाहिए, बिना खेल के जीवन नीरस हो जाता है. अभी दो मैचों में हमारे देश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है. खेल के मैदान में खिलाड़ी और सीमा पर सैनिक लगातार पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं."

25 दिसंबर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं

सांसद खेल महोत्सव में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होंगी और इसका समापन 25 दिसंबर को होगा. इसके लिए 29 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं. इसमें भोपाल, बैरसिया और सीहोर के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. प्रतियोगिता के लिए 71 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं. सांसद खेल महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर देश भर में संसदीय सीटों पर किया जा रहा है.

भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि "इस महोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस, दौड़ से लेकर नींबू चम्मच दौड़ जैसे 24 खेलों में रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं. इन खेलों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा.

TAGGED:

BHOPAL SANSAD SPORTS FESTIVALMOHAN YADAV PRAISE ABHISHEK SHARMAASIA CUP CRICKET MATCH 2025MOHAN YADAV ADVICE PLAYERSMP SANSAD KHEL MAHOTSAV 2025

