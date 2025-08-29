ग्वालियर: मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए प्रदेश में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर में हुआ. शुक्रवार को कॉनक्लेव की शुरुआत इंफ्लुएंसर मीट के साथ हुई. जिसमें बॉलीवुड के एक्टर फैसल मलिक यानी वेब सीरीज पंचायत के 'प्रहलाद चा' ने शिरकत की इस. इंफ्लुएंसर मीट में मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों से आए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी शामिल हुए.

एमपी टूरिज्म के लिए कंटेंट तैयार करना

ग्वालियर से बाहर एक रिसोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिव शेखर शुक्ला के साथ अभिनेता फैसल मलिक ने भी सोशल मीडिया ब्लॉगर्स के साथ प्रदेश में टूरिज्म को किस तरह प्रमोट करना है इसको लेकर पैनल डिस्कशन किया. इस दौरान एक्टर फैसल मलिक ने एमपी में पंचायत की शूटिंग और प्रशासन से मिले सहयोग के बारे में भी बताया. साथ ही किस तरह एमपी टूरिज्म के लिए कंटेंट तैयार करना इस बारे में भी इस इंफ्लुएंसर मीट में बताया गया.

रीजनल टूरिज्म कॉनक्लेव में पहुंचे इन्फ्लुएंसर्स (ETV Bharat)

रीजनल टूरिज्म कॉनक्लेव एक बेहतरीन इनिशिएटिव

इंफ्लुएंसर मीट के बाद फैसल मालिक मीडिया से भी रूबरू हुए, उनका कहना है कि, "ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एक बेहतरीन नवाचार है, क्योंकि यह शहर बाय शहर हो रहा है. जो बहुत अच्छा है, इससे नवाचार के प्रति जागरूकता भी बहुत है. एक सिस्टम के तहत उन लोगों के लिए जिन्हें हम आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. प्रमुख सचिव शेखर शुक्ला ने भी बातचीत के दौरान इन्फ्लुएंसर्स को एम्बेसडर कहा है. ये बहुत अच्छी बात कही, आज उन लोगों की जिम्मेदारी एक स्टेप ज़्यादा कर दी है. अब वे लोग जिस शहर में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, उसके बारे में सोचेंगे.''

कॉनक्लेव की शुरुआत इंफ्लुएंसर मीट के साथ हुई (ETV Bharat)

एक दशक में बहुत बदल गया ग्वालियर

कार्यक्रम से हटकर अभिनेता फैसल मलिक ने मध्य प्रदेश और ग्वालियर को लेकर भी बात की. वे पहले भी रिवॉल्वर रानी फिल्म के दौरान शूटिंग के लिए बतौर प्रोड्यूसर ग्वालियर आ चुके हैं, उन्होंने बताया कि, ''वैसे तो शूटिंग के दौरान हर दिन चुनौती रहती है लेकिन ग्वालियर में एक दशक पहले और आज के माहौल में काफ़ी फर्क आ चुका है, लोग जागरूक हो गए हैं समझ गयें और चाहते हैं की उनके शहर में शूटिंग हो.''

पर्यटन की संभावनाओं को सामने लाएगा यह कार्यक्रम (ETV Bharat)

ग्वालियर अब भी शहर लगता है

समय के साथ साथ फिल्म निर्माताओं को ग्वालियर भी भाने लगा है. इस बारे में जब फैसल मलिक से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि, ''ग्वालियर चंबल हमेशा से ही फिल्म शूटिंग के लिए काफी पोटेंशियल रहा है, क्योंकि यहां की अपनी कहानियां हैं. इस क्षेत्र का बेहतरीन इतिहास है. आज दुनिया में सभी जगह नोएडा गाजियाबाद की तरह एक जैसे शहर दिखने लगे हैं, यहां वैसा नहीं है. इस शहर का अपनी एक पहचान है. लोग हैं, उनका अपना भोजन है लोगों की अपनी कहानियां होती हैं. एक शहर में कहानियां होना बहुत ही जरूरी है.''

'प्रहलाद चा' को पसंद है 'बहादुरा के लड्डू'

बातचीत के दौरान अभिनेता फैसल मलिक ने अपनी आने वाली फिल्म थामा के बारे में भी बताया कि, ''उनकी अगली फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है. वहीं, ग्वालियर के लड्डुओं की तारीफ करते हुए उन्होंने अपनी बात खत्म की कि उन्हें यहां के लड्डू बहुत पसंद है. वे जल्द ही बहादुरा के लड्डू खाने जाएंगे.''

पर्यटन की संभावनाओं को सामने लाएगा यह कार्यक्रम

इधर, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत की. इंफ्लुएंसर मीट के समापन के बाद उन्होंने कहा कि, "ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य ही ग्वालियर चंबल और सागर संभाग के विराट और समृद्ध इतिहास, पुरातत्व और नैसर्गिक सुंदरता को पूरे देश दुनिया के सामने दिखाना है. जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाओं को उजागर किया जा सके और उन पर काम किया जा सके."

'इंफ्लुएंसर नहीं एंबेसडर हैं, चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलेंगे

पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव का कहना है कि "आज का युथ सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है. ऐसे में हमारे इंफ्लुएंसर जिन्हें हम एंबेसेडर कहते हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं. इनके साथ आज एक परिचर्चा हुई है जिसमें किस तरह पर्यटन विभाग के साथ काम कर सहयोगी बन सकते हैं इस बारे में चर्चा हुई है.''

''इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई की जागरूकता, उन जगहों पर आने वाली महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाने जैसी कई बातों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, जो आने वाले समय में ग्वालियर पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगी." प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला का कहना है कि "जीवन में हमेशा चुनौतियां सामने आती हैं, बस हमें उन्हें उपलब्धियों में बदलना आना चाहिए, आज हम वही कर रहे हैं."