गोरखपुर: बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने संसद में गोरखपुर में एनसीसी वायु स्कंध (Air Wing) प्रशिक्षण प्रारंभ करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक एवं सैन्य केंद्र है. यहां बड़ी संख्या में सेवारत एवं पूर्व सैनिक रहते हैं.

ट्रेनिंग के लिए वाराणसी जाने के मजबूर हैं कैडेट्स: बावजूद इसके जिले में केवल NCC थलसेना स्कंध का सीमित प्रशिक्षण उपलब्ध है, जबकि वायु स्कंध (Air Wing) का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है. सांसद ने बताया कि वर्तमान में एनसीसी एयर विंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को वाराणसी जाना पड़ता है.

गोरखपुर एयरफोर्स का अहम सेंटर है: आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश विद्यार्थियों के लिए वहां तक पहुंचना कठिन हो जाता है. ऐसे में गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में यह प्रशिक्षण न होना युवाओं के अवसरों को सीमित करता है. उन्होंने कहा कि गोरखपुर भारतीय वायुसेना का एक अहम केंद्र है.

युवाओं में देशसेवा की भावना सशक्त होगी: यहां वायुसेना से संबंधित आवश्यक संसाधन और आधारभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं. इस वजह से एनसीसी एयर विंग की स्थापना यहां सहज और व्यावहारिक होगी. रवि किशन ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया कि गोरखपुर के विश्वविद्यालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में NCC वायु स्कंध का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि युवाओं को रक्षा क्षेत्र में और अधिक अवसर मिल सकें. युवाओं में देशसेवा की भावना और सशक्त हो.

युवाओं को स्थानीय स्तर पर मौका मिलेगा: सांसद ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वांचल के युवाओं में राष्ट्र रक्षा को लेकर गहरी निष्ठा है. यदि उन्हें अपने ही शहर में वायु स्कंध का प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में कैडेट्स तैयार होंगे.

वह भविष्य में देश की सुरक्षा और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. पीआरओ पवन दुबे ने सांसद रवि किशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर दिलाना है और पूर्वांचल को रक्षा प्रशिक्षण की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाना है.



