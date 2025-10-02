ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में जलकर नहीं गलकर मरेगा रावण! 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ की चेतावनी

मध्य प्रदेश में रावण दहन में पड़ सकता है खलल, प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़ की चेतवानी.

प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 4:41 PM IST

भोपाल: देशभर में आज दशहरे के अवसर पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में रावण दहन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. गुरुवार को कटनी, उमरिया, डिंडौरी और अनुपपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर समेत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों में बाढ़ की चेतावनी

मध्य प्रदेश में मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है. मंगलवार से प्रदेश में मानसून का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी मानसून सक्रिय है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी एक सप्ताह तक बारिश की रफ्तार थमने वाली नहीं है. यानि बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने गुरुवार को भी तेज बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में अनुपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी और मंडला समेत अन्य जिलों में अगले 24 घंटो में बाढ़ की चेतावनी दी गई है.

एक सप्ताह तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी की रेखा उज्जैन और झांसी से होकर गुजर रही है. बुधवार शाम पश्चिम बंगाल के उपर जो डिप्रेशन था, वो अब डीप डिप्रेशन में चला गया है. अगले 3 दिनों के दौरान इसके दक्षिण-पश्चिम की ओर उत्तर-पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है.

इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों में मध्य समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है. वहीं एक ऊपरी हवा का साइक्लोन सकुर्लेशन उत्तर-पश्चिम राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. ऐसे में अभी एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा.

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

गुरुवार को अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी और कटनी में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.

शुक्रवार को 4 जिलों में अतिभारी बारिश

सिंगरौली, सीधी, रीवा और मऊगंज जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना, दमोह और मैहर जिले में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और बादल गरजने की संभावना भी है.

इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिवनी, बालाघाट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.

शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश

सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और पन्ना जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.

