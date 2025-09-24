पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले बाप पार्टी के सांसद ने उठाई 50 लाख प्रतिबीघा मुआवजे सहित ये मांगें
बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने पीएम मोदी से मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है.
Published : September 24, 2025 at 4:27 PM IST
उदयपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मेवाड़-बागड़ के दौरे पर आएंगे. इस दौरान दक्षिणी राजस्थान के लोगों को एक बड़ी सौगात भी देंगे. प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा का दौरा इस बार कई मायनों में खास है. एक बार फिर विपक्ष ने मानगढ़ धाम का मुद्दा उठाया है. प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने विभिन्न मांगों के साथ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है. हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब मानगढ़ आए थे, तब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठी थी.
बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि प्रधानमंत्री वागड़ की धरती पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है. लेकिन उन्हें यहां के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए. जिसकी मांग पहले से की जा रही थी. हालांकि इससे पहले बांसवाड़ा में रोत ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.
सांसद ने ये रखी है मांगे:
- सांसद का दावा है कि एनपीसीआईएल कर्मचारियों/अधिकारियों व स्थानीय दलालों ने मिलकर पूरे क्षेत्र में 50 लाख रुपए प्रति बीघा जमीन पर मुआवजा का माहौल बनाकर सौदे किए. फिर मुआवजा वितरण के दौरान 7.68 लाख प्रति बीघा दिया गया. एनपीसीआईएल के आश्वासन अनुरूप मुआवजा दिया जाए.
- माही परमाणु बिजलीघर की जारी रिपोर्ट अनुसार रिएक्टर का दूषित पानी माही नदी में छोड़ने की योजना है एवं मछली-आखेट पर भी पाबंदी रहेगी. पर्यावरण व स्थानीय जैव विविधता का ध्यान रखते हुए रिएक्टर का दूषित पानी माही नदी में नहीं छोड़ा जाए.
- एनपीसीआईएल के द्वारा जारी सीएसआर मद का उपयोग प्रभावित लोगों के लिये नहीं करते हुए अन्य अनावश्यक जगह किया जा रहा है. जैसे बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के पास स्वीमिंग पूल निर्माण आदि उसमें उचित कार्रवाई कर CSR मद का उपयोग परमाणु बिजलीघर से विस्थापित प्रभावित परिवारों के लिये किया जाए.
- परियोजना में जिन परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, उनमें से कई परिवार पूर्व में माही बांध बनने से विस्थापित हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो परिवार अपने जीवनकाल में एक बार विस्थापित हो चुका है, उसे दोबारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है. ऐसे में कई परिवार दो बार विस्थापित हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है तथा अवहेलना की जा रही है.
- माही बांध से विस्थापित हुए मछुआरों के 40 परिवारों को राज्य सरकार ने 50 वर्षों बाद वर्ष 2001 में ग्राम बारी स्थित मछुआरा कॉलोनी में बसाया जिन्हे पुनः विस्थापित होना पड़ेगा. साथ ही इन्हें पूर्व के माही विस्थापन का मुआजवा आज तक नहीं दिया गया. जिसको लेकर यह सभी 2015 में हाईकोर्ट की शरण ले चुके हैं. ऐसे में उन्हे उचित मुआवजा सहित पूर्व का मुआवजा भी दिलवाया जाए.
- प्रत्येक बेघर परिवार को 50 लाख रुपये दिये जाए. प्रत्येक किसान को जमीन के बदले जमीन दी जाए. प्रस्तावित माही परमाणु बिजली घर के विरोध के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं. प्रतिगांव के समस्त प्रभावित किसानों को एक ही जगह पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाई जाए.
- प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से उपर के सदस्य को कंपनी में नौकरी दी जाए. प्रत्येक किसान व परिवार के विवाहित पुत्रों की बांसवाड़ा के नगर परिषद परिसर में 1600 वर्गफीट पर मकान बनाकर दिया जाए. भूमिहिन किसानों को नौकरी, जमीन व सभी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए. परमाणु बिजलीघर के मुनाफे की 20 प्रतिशत राशि किसानों को 100 साल तक दी जाए.
- प्रभावित परिवार के सदस्य महिला, पुरुष 60 वर्ष के उपर प्रत्येक को प्रतिमाह राशि 25,000 रुपए पेंशन दे और प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए़. प्रभावित 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाए तथा उसके बाद कंपनी में नौकरी दी जाए.