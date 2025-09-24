ETV Bharat / state

पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले बाप पार्टी के सांसद ने उठाई 50 लाख प्रतिबीघा मुआवजे सहित ये मांगें

उदयपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मेवाड़-बागड़ के दौरे पर आएंगे. इस दौरान दक्षिणी राजस्थान के लोगों को एक बड़ी सौगात भी देंगे. प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा का दौरा इस बार कई मायनों में खास है. एक बार फिर विपक्ष ने मानगढ़ धाम का मुद्दा उठाया है. प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने विभिन्न मांगों के साथ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है. हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब मानगढ़ आए थे, तब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठी थी.

बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि प्रधानमंत्री वागड़ की धरती पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है. लेकिन उन्हें यहां के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए. जिसकी मांग पहले से की जा रही थी. हालांकि इससे पहले बांसवाड़ा में रोत ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.