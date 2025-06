ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट, मुरैना में बाढ़ जैसे हालात - MP RAINFALL RED ALERT

मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट ( Etv Bharat )

Published : June 23, 2025 at 7:23 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 8:38 AM IST

Mp Weather Update : मध्य प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और ये लगभग पूरे प्रदेश में एक्टिव हो चुका है. रविवार को राजधानी भोपाल में मॉनसून की जोरदार बारिश हुई. रविवार सुबह शुरू हुई बारिश दोपहर तक धीमी-धीमी चलती रही और दोपहर तीन बजे तक भोपाल में 1 इंच पानी बरस गया. वहीं मुरैना और उससे लगे इलाकों में मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए. मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमित भारद्वाज के मुताबिक, '' मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 किमी की ऊंचाई पर मॉनसून की एक ट्रफ लाइन बनी हुई है. यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तेजी से नमी खींच रही है. ये ट्रफ लाइन राजस्थान, एमपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक गई है, जिस वजह से 23 से 24 जून तक कई जगहों पर भारी से भारी बारिश के आसार हैं.'' आज कहां कहां होगी बारिश (Etv Bharat) आज उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है. वहीं देवास, नीमच, इंदौर और मंदसौर में तेज बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा भोपाल, खंडवा, बैतूल व नर्मदापुरम में सामान्य बारिश हो सकती है. मॉनसून की वर्तमान स्थिति (IMD)

June 23, 2025