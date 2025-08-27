भोपाल: मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी है. साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन में भी इजाफा करने की मांग की गई है. इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा जा चुका है. 3 सदस्यीय समिति को इस पर फैसला करना है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं. इस समिति में बीजेपी और कांग्रेस के एक-एक सीनियर विधायक भी शामिल हैं. प्रस्ताव के अनुसार अगर सैलरी में 45 फीसदी का इजाफा होता है तो एमपी के माननीयों की सैलरी डेढ़ लाख के पार हो जाएगी.

विधायकों की सैलरी बढ़ाने का भेजा गया प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से विधायकों की तरफ से वेतन, भत्ते और विधायक निधि में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी. इसके लिए एक समिति भी बनी हुई है. इसकी अध्यक्षता रीवा की गुढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह कर रहे हैं. बीते विधानसभा के मानसून सत्र में भी ये मुद्दा उठा था. सदन में मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री दोनों की उपस्थिति में विधायकों ने कहा कि सदस्य सुविधा समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए. इसके बाद से ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.

विधायकों की सैलरी बढ़ाने का भेजा गया प्रस्ताव (ETV Bharat GFX)

50 हजार रुपए वेतन-भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार, अगर विधायकों की वर्तमान सैलरी की बात करें तो मूल सैलरी 30 हजार, निर्वाचन भत्ता 35 हजार, चिकित्सा भत्ता 10 हजार, अर्दली भत्ता 10, टेलीफोन खर्च 10 हजार, किताब, पत्रिका और अन्य सामग्री खरीद के लिए 15 हजार रुपए मिलते हैं. यानी कुल मिलाकर विधायकों को 1 लाख 10 हजार रुपए मिलते हैं. वर्तमान में 50 हजार रुपए बढ़ाने की मांग की गई है. मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की सहमति से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश के विधायकों की सैलरी 1.60 लाख हो जाएगी.

पिछली बार 2016 में बढ़े थे वेतन

खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक सहमत हैं. सभी ने समिति की सिफारिशों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है. बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में विधायकों की सैलरी मध्य प्रदेश की तुलना में ज्यादा है. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक यह मांग उठा रहे हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश में माननीयों के वेतन पिछली बार 2016 में बढ़ाए गए थे. उसी के आधार पर उन्हें अभी तक ये सैलरी और भत्ता मिल रहा है.

वेतन-भत्ते के अलावा विधायकों को मिलती है कई सुविधाएं

पूर्व विधायकों को करीब 70 हजार रुपए पेंशन देने की सिफारिश की गई है. वर्तमान में पूर्व विधायकों को 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. सैलरी-भत्ता के अलावा विधायकों को रेल कूपन भी दिया जाता है, इससे विधायक राज्य के अंदर और बाहर रेल यात्रा कर सकते हैं. यह रेल कूपन विधायक के अकेले सफर के लिए फर्स्ट क्लास एसी के लिए होता है.

वे राज्य के भीतर एक साल में 10 हजार किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं. हर महीने 10,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिलता है. इसके अलावा विधानसभा की बैठक में भाग लेने के लिए अलग 2500 रुपए दैनिक मिलते हैं. इसके अलावा विधायकों को अन्य कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं.

प्रदेश पर आएगा 99 लाख का अतिरिक्त भार

विधायकों की सैलरी बढ़ने से पहले से कर्ज डूबी मध्य प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा. प्रदेश में 230 विधायकों में से 31 मंत्री हैं. मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपए तो कैबिनेट मंत्रियों को 1.70 लाख और राज्य मंत्रियों को 1.45 लाख रुपए मिलते हैं. शेष 199 विधायकों का वेतन भुगतान विधानसभा से होता है. इनमें विधानसभा अध्यक्ष का 1 लाख 87 हजार रुपए वेतन शामिल है. इस पर 2 करोड़ 19 लाख 67 हजार रुपए का खर्च आता है. प्रस्तावित 50 हजार रुपए की बढ़ोतरी के बाद सरकार के खजाने पर 99 लाख का अतिरिक्त भार आएगा.