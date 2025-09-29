सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचीं रणथंभौर, नेशनल पार्क का करेंगी भ्रमण
सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को रणथंभौर घूमने के लिए पहुंची.
Published : September 29, 2025 at 1:52 PM IST
सवाई माधोपुर : रणथंभौर नेशनल पार्क में वैसे तो सैलानियों का आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन यहां कई सेलिब्रिटी और नेता भी अपनी निजी यात्रा के चलते नेशनल पार्क ने बाघों को निहारने आते रहते हैं. इसी कड़ी में सोमवार को वायनाड सांसद एंव कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचीं.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला रणथंभौर के होटल शेर बाग पहुंचा, जहां प्रियंका गांधी का होटल मैनेजमेंट की ओर से राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया. बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज से आगामी तीन-चार दिन तक रणथंभौर में ही ठहरेंगी और रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण करेंगी. प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है. प्रियंका गांधी वाड्रा निजी दौरे पर रणथंभौर पंहुंची हैं.
इसे भी पढ़ें. सपरिवार रणथंभौर पहुंचीं प्रियंका गांधी वाड्रा, नहीं हुआ वनराज का दीदार
प्रियंका अक्सर आती हैं रणथंभौर: प्रियंका गांधी वाड्रा का रणथंभौर से गहरा लगाव है, जिसके चलते प्रियंका परिवार समेत रणथंभौर आती रहती हैं और रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघ-बाघिन सहित अन्य वन्यजीवों की स्वछंद अठखेलियां देखती हैं. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है. यह अपनी बाघ संरक्षण परियोजना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है.