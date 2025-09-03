ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का दे दनादन तबादला, 25 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर - MP POLICE TRANSFER LIST

पुलिस मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई एसपी, एडिशनल एसपी का थोकबंद तबादला हुआ. देर रात ट्रांसफर आर्डर जारी हुए.

MP POLICE TRANSFER LIST
मध्य प्रदेश में देर रात फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:34 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read

Mp police transfers : मध्य प्रदेश में देर रात फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है. मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग के 25 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं. ट्रांसफर की ये लिस्ट देर रात जारी हुई है, जिसमें सभी अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना की साथ नवीन पदस्थापना की जानकारी दी गई है.

इन अधिकारियों के हुए तबादले

मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक PHQ भोपाल में एआईजी अनिल कुमार पाटीदार को स.म.नि. कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) जोन, पीएचक्यू भोपाल में ही पदस्थ एआईजी गीतेश कुमार गर्ग को जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, ग्वालियर, इंदौर रेल एडिशनल एसपी मनीषा पाठक को पीटीएस एसपी उज्जैन, रेडियो मुख्यालय भोपाल में एसपी संदीप मिश्रा को एडिशनल एसपी रीवा नवीन पदस्थापना दी गई है.

MP POLICE TRANSFER LIST
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश (Etv Bharat)

कई अधिकारियों के मुख्यालय से ट्रांसफर

इसी तरह पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पल्लवी त्रिवेदी को पुलिस अधीक्षक भौंरी, भोपाल, बिट्टी सेहगल, उप सेनानी 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर को एडिशनल एसपी खरगौन. पुलिस मुख्यालय अअवि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक धनंजय शाह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अअवि इंदौर जोन भेजा गया है. इसी प्रकार उज्जैन जोन की अजाक एसपी मीना चौहान को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आसूचना इंदौर नगरीय पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है. देखें पूरी लिस्ट...

MP POLICE TRANSFER LIST
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश (Etv Bharat)

जमकर दौड़ रही मोहन सरकार की तबादला एक्सप्रेस

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई दिनों से कई विभागों में प्रशासनिक सजरी भी की जा रही है और कई कर्मचारियों व अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं. बता दें कि मोहन यादव सरकार ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी में कई बदलाव भी किए हैं. इसके तहत एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है. हर विभाग में इस फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है.

mohan yadav govt transfer policy 2025
मोहन सरकार कर चुकी है ट्रांसफर पॉलिसी में कई बदलाव (Etv Bharat)

अप्रैल में हटा है तबादलों से प्रतिबंध

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयोजित कैबिनेट बैठक में तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था. नई ट्रांसफर पॉलिसी में ट्रांसफर रेशियो भी निर्धारित किया गया है. यदि किसी विभाग में 200 पद हैं तो 20 फीसदी तबादले हो सकेंगे. इसी तरह यदि किसी विभाग में 201 से लेकर 1 हजार पद हैं तो 15 प्रतिशत ही तबादले हो सकेंगे. इसी तरह 1 हजार से लेकर 2 हजार पद वाले विभाग में 10 फीसदी और 2001 से ज्यादा पद वाले विभागों में 5 फीसदी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.

