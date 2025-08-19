ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की दबंग पुलिस, नरसिंहपुर में युवक को धोया, थानेदार थामे थे कैमरा - NARSINGHPUR NEWS

नरसिंहपुर में दिखा पुलिस का शर्मनाक चेहरा, व्यापारी युवक को गुंडों की तरह बीच सड़क पर पीटा, आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी की बंद.

NARSINGHPUR POLICE BEAT BUSINESSMAN
नरसिंहपुर में व्यापारी को पुलिस वालों ने पटक-पटक पर पीटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:04 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 3:19 PM IST

नरसिंहपुर: पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुलिस के जवान मिलकर एक युवक को बीच सड़क पर गिराकर मार रहे हैं. पुलिस वाले बिना रुके युवक पर लात, घूसों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं मौके पर मौजूद टीआई साहिबा पुलिस कर्मियों को रोकने की जगह, इस घटनाक्रम का वीडियो बनाने में मशरूफ हैं. युवक की गलती बस इतनी थी कि उसने सड़क पर गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी थी, जिसकी उसे खौफनाक सजा मिली. वैसे युवक पेशे से अनाज व्यापारी है. वहीं पुलिस की इस करतूत के विरोध में स्थानीय लोगों ने करेली थाने का घेराव किया है.

पुलिस वालों ने व्यापारी को पटक-पटक कर मारा

दरअसल, पूरा मामला नरसिंहपुर जिले के करेली का है. यहां सोमवार को अनाज व्यापारी राजन यादव रोज की तरह बैंक आए हुए थे. उन्होंने जल्दबाजी में सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर और बैंक के अंदर जाने लगे. इस दौरान वहां पहले से मौजूद पुलिस के जवान उनसे चाबी छीनकर बाइक को थाने ले जाने की बात कहते हैं. राजन ने इसका विरोध किया और पास में खड़ी करेली थाने की टीआई प्रियंका केवट से नाराजगी जताते हुए गाड़ी की चाबी वापस करने की बता कही.

पीड़ित सहित हजारों लोगों ने थाने को घेरा (ETV Bharat)

जिसको लेकर उनकी टीआई से कहासुनी हो गई, फिर क्या था? पास में खड़े पुलिस वाले बिना कुछ सोचे समझे राजन को सरेराह जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया है. वहीं टीआई साहिबा प्रियंका पटेल जेब से मोबाइल निकालकर घटना का वीडियो बनाने लगती हैं. जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

पीड़ित सहित हजारों लोगों ने किया थाने को घेरा

घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. पीड़ित के परिजन और व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों सहित हजारों स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया. व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मार्केट बंद रहेगा. वहीं पूर्व विधायक संजय शर्मा भी थाने पहुंचे. स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. घटना के वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 पुलिसकर्मी व्यापारी को सड़क पर पटक पटककर लात घूसों से मार रहे हैं.

Kareli TI made beating video
करेली टीआई ने व्यापारी के पिटाई का बनाया वीडियो (ETV Bharat)

पूर्व विधायक ने घटना की कड़ी निंदा की

तेंदूखेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता संजय शर्मा का कहना है कि "करेली में खुलेआम सट्टे का कारोबार हो रहा है. जगह-जगह पर ड्रग्स बिक रही है. पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है. सड़क पर गलत गाड़ी खड़ी करने के आरोप में व्यापारी को ऐसे पीटा है, जैसे वह बड़ा बदमाश हो." इस घटना से करेली के लोगों में आक्रोश है. उनकी मांग है कि आरोपी पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए."

NARSINGHPUR POLICE MISBEHAVE MAN
नरसिंहपुर में दिखा पुलिस का शर्मनाक चहरा (ETV Bharat)

दोषियों पर कार्रवाई की जाए

राजन यादव का कहना था "यदि उन्होंने गाड़ी गलत जगह पर पार्क की थी, उनका चालान कर दिया जाता. लेकिन गाड़ी छीनकर थाने ले जाना गलत है. जब पुलिस वाले इस बात को नहीं माने तो उन्होंने टीआई मैडम से बात की, लेकिन वो भी नहीं मानी बोली गाड़ी तो थाने जाएगी. इसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी छुड़ाने की कोशिश की मैंने चाबी नहीं दी, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी." उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी

एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने बताया, "पुलिस ने इस मामले में करेली थाने की प्रभारी प्रियंका केवट और पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है. मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

