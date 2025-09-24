ETV Bharat / state

खाना खाकर टहल रहे थे IG इंटेलिजेंस, बाइक सवारों ने लूटा, कांग्रेस पूछ रही सवाल

मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी के साथ लूट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 2:01 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 2:06 PM IST 2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों ने पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया. जहां आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने डॉ. आशीष का मोबाइल छीना और भाग गए. 2 लुटेरे बाइक पर सवार थे. वारदात के बाद दोनों बदमाश बाइक से भाग गए. उधर घटना के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है. खाना खाने के बाद घूमने निकले थे साहब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डॉ. आशीष पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक गुप्त वार्ता यानी आईजी इंटेलिजेंस के पद पर हैं. वे भोपाल के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल इलाके चार इमली में रहते हैं. बीती रात वे खाना खाने के बाद चार इमली इलाके में ही घूमने के लिए निकले थे. टहलते समय वे फोन पर किसी से बात कर रहे थे. तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और उनके 2 मोबाइल छीनकर भाग गए.

