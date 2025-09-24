खाना खाकर टहल रहे थे IG इंटेलिजेंस, बाइक सवारों ने लूटा, कांग्रेस पूछ रही सवाल
भोपाल में टहल रहे IG डॉ. आशीष के हाथ से 2 मोबाइल ले भागे बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम.
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों ने पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया. जहां आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने डॉ. आशीष का मोबाइल छीना और भाग गए. 2 लुटेरे बाइक पर सवार थे. वारदात के बाद दोनों बदमाश बाइक से भाग गए. उधर घटना के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है.
खाना खाने के बाद घूमने निकले थे साहब
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डॉ. आशीष पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक गुप्त वार्ता यानी आईजी इंटेलिजेंस के पद पर हैं. वे भोपाल के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल इलाके चार इमली में रहते हैं. बीती रात वे खाना खाने के बाद चार इमली इलाके में ही घूमने के लिए निकले थे. टहलते समय वे फोन पर किसी से बात कर रहे थे. तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और उनके 2 मोबाइल छीनकर भाग गए.
आरोपियों की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. हबीबगंज सहायक पुलिस आयुक्त उमेश तिवारी ने बताया कि "घटना स्थल से थोड़ी दूर पर ही उनक 1 मोबाइल मिल गया है. जबकि दूसरा मोबाइल लगातार बंद आ रहा है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. साइबर की टीम, क्राइम ब्रांच और अन्य पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है."
पुलिस की टीमें जांच जुटी
घटना की जांच के लिए हबीबगंज थाना के अलावा क्राइम ब्रांच की आधा दर्जन टीमें जांच में लगाई गई हैं. पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है. पुलिस द्वारा लूट के आरोपों में पूर्व में पकड़े जा चुके बदमाशों से भी पूछताछ की जा रही है.
कांग्रेस ने उठाया सवाल
उधर पुलिस अधिकारी से लूट की वारदात के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने आरोप लगाया कि "जब पुलिस के सीनियर अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम जनता किस तरह सुरक्षित रहेगी."