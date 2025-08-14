ETV Bharat / state

पुलिस बुलाने के लिए अब डायल-100 नहीं, लगाइए ये नया नंबर, मोहन यादव ने दे दी खुली छूट - MADHYA PRADESH DIAL 112 LAUNCHED

मध्य प्रदेश डायल-112 की हुई शुरूआत, मोहन यादव ने पुलिस की 1200 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना. डायल-100 को किया गया खत्म.

MADHYA PRADESH DIAL 112 LAUNCHED
मध्य प्रदेश डायल-112 की हुई शुरूआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 7:56 PM IST

भोपाल: हत्या, चोरी, सड़क दुर्घटना और आगजनी समेत अन्य घटनाओं में अब डायल 100 लगाने पर पुलिस नहीं आएगी. बल्कि अब आपको आपातकालीन परिस्थियों में पुलिस को बुलाने के लिए अपने मोबाइल पर 112 डायल करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी के कुशभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पुलिस की नई सेवा डायल 112 का शुभारम्भ कर दिया है. इसके साथ ही 1200 नए एफआरबी (पुलिस की गाड़ी) वाहनों को हरी झंडी दिखाई है.

972 करोड़ रुपये से शुरू हुई डायल 112

मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि "डायल 112 के रूप में शुरू हो रही नई परियोजना 972 करोड़ रुपए की है. यह अगले 5 सालों के लिए है. इसमें अत्यधिक डिवाइस लगी हुई है जिससे कि आपातकालीन स्थितियों में पुलिस ज्यादा तत्परता के साथ अपना काम पूरा कर सके."

942 करोड़ रुपये से शुरू हुई डायल 112 (ETV Bharat)

मकवाना ने कहा कि "डायल 100 की सेवा प्रदेश में साल 2015 में शुरू हुई थी. यह 5 सालों के लिए थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अगले 5 साल तक इसको एक्सटेंशन दिया जाता रहा, लेकिन अब नए सिरे से डायल 112 की सुविधा को शुरू किया जा रहा है."

'गलत लोगों के खिलाफ खुलकर कार्यवाही करें'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "जब साल 2015 में डायल 100 की सुविधा शुरू हुई थी. तब मैंने सोचा था कि टीआई साहब उसमें बैठकर मौज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बीते 10 सालों में डायल 100 ने सफलता जनक परिणाम दिए हैं." मुख्यमंत्री ने कहा कि "किसी के घर पुलिस जाए यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह समाज को अनुशासित रखने का स्वभाव है. इसलिए समाज में पुलिस होना भी जरूरी है. अगर कोई गलत काम करता है और कानूनी रूप से कार्यवाही की स्थिति है तो इस मामले में पुलिस को मेरी तरफ से पूरी छूट है. वह खुलकर कार्यवाही करें."

मोहन यादव ने 1200 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया (ETV Bharat)

10 समस्याओं का एक ही जगह समाधान

डायल-112 को एकीकृत, स्मार्ट और बहु-एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के रूप में स्थापित किया जा रहा है. बढ़ती आवश्यकताओं और बहु-एजेंसी समन्वय को देखते हुए, डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है. अब पुलिस (100), स्वास्थ्य/एम्बुलेंस (108), अग्निशमन (101), महिला हेल्पलाइन (1090), साइबर क्राइम (1930), रेल मदद (139), हाईवे एक्सिडेंट रिस्पॉन्स (1099), प्राकृतिक आपदा (1079) और महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन (181, 1098) जैसी सभी सेवाएं एक ही नंबर 112 से उपलब्ध होंगी.

पुलिस सेवा के लिए डायल करना पड़ेगा 112 (ETV Bharat)

नई तकनीक से लैस है डायल 112

डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि "तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य और सेवा गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डायल-112 को अधिक कुशल, बुद्धिमान और नागरिक-जागरूक प्रणाली के रूप में पुनः डिजाइन किया गया. नई तकनीकों डेटा एनालिटिक्स, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ डायल-112 अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि खतरे का पूर्वानुमान कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सक्षम है. शहरी क्षेत्र के लिए 600 स्कॉर्पियो और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 600 बोलेरो नेओ एफआरवी के रूप में चलाई गई हैं."

