ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 7500 पदों पर निकली सिपाही भर्ती, महिलाओं को भी बंपर मौका, पढ़े वैकेंसी की सारी डिटेल

मध्य प्रदेश में 7500 सिपाही की निकली भर्ती ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 14, 2025 at 11:03 AM IST 3 Min Read