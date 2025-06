ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के रजत ने विराट को दिया स्वर्ण, द्रविड़ और कुंबले को पछाड़ा - MP PLAYER RAJAT PATIDAR

एमपी के रजत पाटीदार का जलवा ए जुंबिश ( ETV Bharat )

Published : June 4, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 10:57 AM IST

शहडोल (अखिलेश शुक्ला): आईपीएल 2025 का चैंपियन आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गया है. आईपीएल के 18 में सीजन में RCB का 17 साल का सूखा भी खत्म हो गया है. इस टीम की जीत के बाद एक बात जरूर याद आती है कि वक्त आने में समय जरूर लगता है लेकिन वक्त आता जरूर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सबसे सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली आईपीएल इतिहास में अब तक कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके थे. लेकिन 18 साल बाद उनका यह सपना साकार हो सका और यह हुआ तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और RCb के कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में. जिन्होंने अपने पहले ही सीजन की कप्तानी में इतिहास बना दिया जो अब क्रिकेट इतिहास में सदियों तक याद रहेगा. 18वें सीजन में RCB बना चैंपियन

विराट कोहली को कौन नहीं जानता, क्रिकेट के कितने बड़े खिलाड़ी हैं. आईपीएल में कई बार उनकी टीम फाइनल में भी पहुंची लेकिन जीत नहीं पा रही थी. उनका यह इंतजार 18वें साल में जाकर पूरा हुआ. जब साल 2025 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को महज 6 रन से एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. यह हो सका मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रजत पाटीदार की कप्तानी में. फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे, जिसके जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी. फाइनल मुकाबले में क्रुणाल पांड्या ने शानदार खेल दिखाया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया. इस पूरे टूर्नामेंट में रजत पाटीदार ने शानदार कप्तानी की. रजत पाटीदार की खास बातें (ETV Bharat) मध्य प्रदेश के रजत ने दिलाया 'स्वर्ण'

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जब आईपीएल का खिताब जीता तो आपने देखा होगा कि किस तरह से क्रिस गेल, एबी डी विलियर्स जैसे दिग्गज भी विराट कोहली के साथ जश्न मना रहे थे. उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी और सुकून देखने को मिल रहा था. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाने के लिए इन खिलाड़ियों ने भी कई सालों तक मेहनत की लेकिन टीम चैंपियन नहीं बन सकी थी. आईपीएल 2025 के लिए रजत पाटीदार को अचानक ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कप्तान बना दिया. रजत पाटीदार आरसीबी के आठवें कप्तान हुए. इससे पहले राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी, विराट कोहली, शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस आरसीबी की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. रजत पाटीदार का क्रिकेट करियर (ETV Bharat) पहले 3 बार फाइनल में पहुंच चुकी है RCB

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हमेशा से दुनिया के दिग्गज आतिशबाजी करने वाले बल्लेबाज और खिलाड़ियों से भरी रही है. इससे पहले भी आरसीबी तीन बार फाइनल में पहुंच चुकी है. साल 2025 में आईपीएल का अपना चौथा फाइनल खेल रही थी और चौथे फाइनल में वो जीतने में कामयाब रही. इससे पहले इस टीम ने साल 2009 में अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ी की कप्तानी में फाइनल खेला था, लेकिन डेक्कन चार्जर्स से हार गए थे. फिर 2011 में न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी जैसे महान खिलाड़ी की कप्तानी में खेला, यह दूसरा फाइनल था लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए थे. इन दोनों फाइनल में कोहली टीम का हिस्सा थे. कोहली अपनी कप्तानी में साल 2016 में भी टीम को फाइनल में ले गए लेकिन यहां सनराइजर्स हैदराबाद ने हराकर इन्हें गच्चा दे दिया था. इस बार रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंची और इस टीम ने इतिहास बना दिया. मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं रजत पाटीदार (ETV Bharat) मध्यप्र देश के हैं रजत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के सामने भले ही रजत पाटीदार की उतनी चर्चा न हुई हो लेकिन उनकी कप्तानी की तारीफ अब हर कोई कर रहा है. पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के टीम में रहते टीम को बैलेंसिंग रखना, टीम को एकजुट रखना, ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों की कप्तानी करना, मैदान में कूल रहकर अहम फैसले करना और टीम को जीत दिलवाना, इन्होंने सब कुछ इस टूर्नामेंट में बतौर कप्तान साबित किया है. 32 साल के रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश की टीम से ही खेलते हैं और कई इतिहास भी बना चुके हैं.

रजत की आईपीएल में एंट्री सब्स्टीट्यूट के तौर पर

रजत पाटीदार घरेलू क्रिकेट के तो शानदार खिलाड़ी रहे ही हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी एंट्री भी यादगार रही. साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से उन्होंने आईपीएल में एंट्री की. लेकिन उस सीजन में चार मैच ही खेल सके, महज 20 लाख रुपए में खरीदा गया था. बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके, क्योंकि यह टीम हमेशा से दिग्गजों से भरी रही है. इसके बाद इन्हें टीम से रिलीज भी कर दिया गया. साल 2022 के आईपीएल ऑक्शन में बिके भी नहीं थे, लेकिन किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता. 2022 के टूर्नामेंट के दौरान जब आरसीबी के विकेट कीपर लवनीत सिसोदिया चोटिल हो गए तो सीजन के बीच में ही उन्हें सब्सीट्यूट के रूप में मौका दिया गया. पाटीदार ने इस मौके को ऐसा भुनाया कि अब इतिहास रच के ही उन्होंने दम लिया. मध्य प्रदेश क्रिकेट की तरफ से खेलते हैं रजत पाटीदार (ETV Bharat) उस सीजन में आरसीबी की ओर से खेलते हुए रजत पाटीदार ने तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए. इसी टूर्नामेंट में एलिमिनेटर मुकाबले में 54 गेंद पर नाबाद 112 रन की पारी खेली थी और अपना दम दिखाया था. हालांकि साल 2023 का आईपीएल चोटिल होने की वजह से नहीं खेल सके थे, और आईपीएल के 2024 सीजन में उन्होंने 15 मैच में 395 रन बनाए थे. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 177.53 का था. मतलब वह लगातार बेहतर होते जा रहे थे और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित भी कर रहे थे. ऐसे मिली कप्तानी

मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार को आईपीएल की कप्तानी भी बड़े दिलचस्प अंदाज में मिली. साल 2024 तक अपने खेल से उन्होंने खुद को साबित कर लिया था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार ऑक्शन में एक अलग ही मूड में नजर आ रही थी. हमेशा स्टार खिलाड़ियों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस बार कई अलग-अलग तरह के फैसले लिए. सबसे बड़ा फैसला यही था की मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार को सबसे पहले 11 करोड़ रुपए में नीलामी से पहले ही रिटेन किया. रजत का 'विराट' कनेक्शन

मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार का विराट कोहली से भी गजब कनेक्शन है. टूर्नामेंट जीतने के बाद रजत पाटीदार ने विराट कोहली को लेकर दिल छू लेने वाली बात कही. फाइनल ट्रॉफी जीतने के बाद रजत पाटीदार ने कहा कि, ''विराट कोहली इस जीत के सबसे ज्यादा हकदार हैं. वो 18 साल से इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं. ये जीत मेरे लिए स्पेशल है विराट कोहली और उन फैंस के लिए भी स्पेशल है, जिन्होंने हमें इतने सालों तक सपोर्ट किया. वो सभी इसके हकदार हैं.'' बता दें कि विराट कोहली ने ही रजत पाटीदार के नाम का ऐलान कप्तानी के लिए किया था. विराट कोहली के आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना अगर किसी की कप्तानी में साकार हो सका तो वो रजत पाटीदार ही हैं. विराट कोहली के रिप्लेसमेंट पर टेस्ट डेब्यू

भारतीय टीम से डेब्यू करने का मौका भी रजत पाटीदार को साल 2024 में विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही मिला था. रजत पाटीदार को कोहली की बल्लेबाजी पोजीशन पर ही टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला था. हालांकि वहां बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके थे और तीन टेस्ट मैच में 63 रन ही बना सके थे. इस खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये खिलाड़ी काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है. घरेलू क्रिकेट में इसका दबदबा कायम रहता है. आईपीएल में भी इसने कई मर्तबा खुद को साबित किया है. बतौर कप्तान पहले सीजन में ही कमाल

रजत पाटीदार ने आईपीएल के पहले सीजन में ही बतौर कप्तान कमाल कर दिया और उन्होंने वह इतिहास बना दिया जो अक्सर याद किया जाएगा. जब आईपीएल ट्रॉफी की चर्चा होगी तो कप्तान रजत पाटीदार की भी चर्चा होगी. उस जश्न को जब याद किया जाएगा जिसमें एबी डी विलियर्स और क्रिस गेल जैसे दिग्गज शामिल हुए तो रजत पाटीदार की कप्तानी की भी चर्चा होगी. पूरे मैच में शानदार अंदाज में टीम को एकजुट करके आगे बढ़ाना, मैच में अच्छे फैसला करना, कप्तानी करने में रजत पाटीदार की चर्चा अब जरूर होगी. क्योंकि जब रजत पाटीदार को टीम का कप्तान बनाया गया तो भले ही आरसीबी के फैसले ने सभी को चौंकाया हो. लेकिन अब इस खिलाड़ी ने खुद को साबित कर दिया है कि उसमें बतौर कप्तान और खिलाड़ी कितना दम है. आरसीबी के लिए जो काम पिछले 17 सालों में कई कप्तान नहीं कर सके वह काम साल 2025 में रजत पाटीदार ने कर दिखाया. रजत का क्रिकेट करियर

रजत पाटीदार के क्रिकेट करियर की बात करें तो वो भारतीय टेस्ट टीम और वनडे के लिए डेब्यू कर चुके हैं. लेकिन यहां इनको ज्यादा मौका नहीं मिला. तीन टेस्ट और एक वनडे मैच ही खेल चुके हैं. लेकिन घरेलू क्रिकेट में इनका डंका बजता है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 68 मैच खेले हैं, जिसमें 43.07 की औसत से 4,768 रन बनाए, 13 शतक और 24 अर्धशतक हैं. लिस्ट A मैच की बात करें तो 64 मैच खेले हैं, जिसमें 37.47 की औसत से 2,211 रन बनाए हैं. जिसमें चार शतक और 13 अर्धशतक हैं. T20 मैच की बात करें तो 90 मैच में 36.03 की औसत से एक शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं. उन्का स्ट्राइक रेट 156.42 का है. जबलपुर में वूमेन क्रिकेट लीग, एमपी हाई कोर्ट की वकील ने फुलटॉस पर मारा गगनचुंबी छक्का

पूर्व रणजी क्रिकेटर जितेंद्र वेगड़, रजत पाटीदार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि, ''रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम की कप्तानी की थी और सबसे दिलचस्प बात उस टीम को फाइनल तक पहुंचाया था. फाइनल मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम से ही मुकाबला था, जहां रजत पाटीदार ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कप्तानी की थी. जब उन्हें आईपीएल की कप्तानी मिली तो उन्होंने अच्छी कैप्टेंसी की, जहां पर परफॉर्मेंस की जरूरत थी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया. आप पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 150-200 के ऊपर ही रहता था. इसके बाद सबसे बड़ी बात उनकी यह थी कि पूरे मैच के दौरान शांत रहते थे.'' ''एक ओर जहां उनकी टीम में महान ख़िलाडी विराट कोहली फुल जोश में रहते थे, दूसरी ओर रजत पाटीदार कूल और काम रहकर मैदान में फैसला कर रहे थे. उनके सभी फैसले सही भी हो रहे थे. रजत पाटीदार ने टीम में गजब का कॉम्बिनेशन बनाया. एक T20 का कप्तान जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का सब कुछ उनमें देखने को मिला और आखिर में उन्होंने फाइनल भी जिता दिया. आईपीएल में आप देखेंगे कि ओवरसीज प्लेयर बहुत ज्यादा होते हैं, पहले तो उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है. विराट कोहली जैसा लीजेंड क्रिकेटर आपकी टीम में है उसके साथ भी मैनेज करना है, कॉन्बिनेशन में खेलना है और इस तरह की टीम को एकत्रित करके एक नए खिलाड़ी के लिए यंग प्लेयर के लिए आगे लेकर टीम को जाना वाकई काबिले तारीफ है.'' जितेंद्र वेगड़ ने बताया कि, ''इसका फायदा मध्यप्रदेश के क्रिकेटरों को भी मिलेगा. क्योंकि ये उन युवा क्रिकेटरों के लिए एक उदाहरण भी बन चुके हैं, कि अगर आप बेहतर खेल दिखाते हैं तो आपको कभी भी बड़े प्लेटफार्म पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जहां और बेहतर कर सकते हैं. जो काम रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए चैंपियन बनाकर कर दिखाया है.'' आरसीबी की जीत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बधाई दी और रजत पाटीदार की तारीफ की है.

