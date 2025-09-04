भोपाल: किसी भी काम की डीपीआर बनाते समय मौका मुआयना करना जरूरी होता है. जिससे संबंधित कार्य का वास्तविक आंकलन किया जा सके. साथ ही श्रम और संसाधन भी खर्च कम हो, लेकिन पीएचई विभाग के इंजीनियरों की गलती के कारण विभाग को 2,813 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसका कारण इंजीनियरों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किए बिना नल जल योजनाओं की डीपीआर बनाना है. हालांकि पीएचई विभाग ने अब ऐसे दोषी इंजीनियरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

2,813 करोड़ रुपये का किया गया अतिरिक्त भुगतान

बता दें, पीएचई के इंजीनियरों ने जल जीवन मिशन के तहत एकल नल जल योजनाओं की डीपीआर का सही आंकलन नहीं किया था. इसके चलते जहां यह योजना डेढ़ साल देरी से पूरी हुई, वहीं राज्य सरकार को 2,813 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा. अब विभाग ने इंजीनियरों से परियोजना के दौरान किए गए आंकलन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं जांच में सामने आया है कि प्रदेश की 19 हजार एकल नल जल योजना में से 8,358 का आंकलन गलत किया गया था. जिससे बाद में डीपीआर में सुधार करना पड़ा.

2 दर्जन से अधिक इंजीनियर हो गए रिटायर

बता दें कि डीपीआर और आंकलन रिपोर्ट गलत तैयार करने वाले सभी 144 इंजीनियरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. हालांकि इनमें से 2 दर्जन से अधिक इंजीनियर सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वहीं इसमें से भी आधे से ज्यादा इंजीनियरों को रिटायर हुए 4 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है. उनसे सरकार न तो रिकवरी कर सकती है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है. हालांकि इस मामले में पहले ईएनसी और चीफ इंजीनियरों को जांच के दायरे में लिया गया था, लेकिन अब इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है.

जांच में मैदानी अधिकारियों की गलती आइ सामने

पीएचई के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने बताया कि "जिन योजनाओं की डीपीआर गलत बनाई गई थी, उनका आंकलन गलत किया गया था. इनको फिर से रिवाइज किया जा चुका है. ये सभी डीपीआर और आंकलन रिपोर्ट मैदानी अधिकारियों ने बनाई थी. इसमें चीफ इंजीनियर और ईएनसी की कोई भूमिका नहीं होती है. इसीलिए संबंधित अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई है. जबकि डीपीआर तैयार करने वाले इंजीनियरों को नोटिस जारी किया गया है."

इंजीनियर और कर्मचारी संगठन ने जताया विरोध

इंजीनियरिंग एंड एम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष वीकेएस परिहार ने इंजीनियरों को नोटिस दिए जाने का विरोध जताया है. वीकेएस परिहार का कहना है कि "मैदानी इंजीनियरों को जल्दी से जल्दी डीपीआर जमा करने के लिए निर्देश दिया जाता है. जिस समय जल जीवन मिशन की डीपीआर बनाई गई, वह कोविड का समय था. कहीं आना-जाना मुश्किल था. अगर इंजीनियर दोषी है, तो ईएनसी और चीफ इंजीनियर भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि आखिरी जिम्मेदार वे ही होते हैं."