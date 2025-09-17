ETV Bharat / state

मधुपुर अस्पताल में जमीन पर पड़ा था शव, सांसद निशिकांत दुबे ने कसा तंज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

देवघर: मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल की बदइंतजामी एक बार फिर सुर्खियों में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ कार्यक्रम में पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अस्पताल की स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की. वार्ड के अंदर एक मरीज का शव जमीन पर पड़ा मिला, जिसे देख सांसद भावुक और आक्रोशित हो उठे.



निशिकांत दुबे ने कहा कि मृतक किस जाति या धर्म से है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शव को सम्मानपूर्वक रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है. यह दृश्य झारखंड की कांग्रेस सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की लापरवाही को उजागर करता है.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री भले ही जामताड़ा से विधायक हैं, लेकिन उनका मधुपुर भी आना जाना लगा रहता है. इसके बावजूद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की यह दुर्दशा चिंता का विषय है.



इस मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से टेलीफोनिक बातचीत की गई, तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे 15 सालों बाद मधुपुर आ रहे हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया.



अस्पताल परिसर में शव के जमीन पर पड़े होने का दृश्य अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. एक तरफ सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस सरकार और मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री ने भी पलटवार कर अपनी नाराजगी जाहिर की है.