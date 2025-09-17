ETV Bharat / state

मधुपुर अस्पताल में जमीन पर पड़ा था शव, सांसद निशिकांत दुबे ने कसा तंज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

देवघर के मधुपुर अनमंडलीय अस्पताल में मरीज का शव लावारिस स्थिति में पड़ा मिला. जिसे देख सांसद ने नाराजगी जाहिर की.

MP Nishikant Dubey
अनमंडलीय अस्पताल में सांसद निशिकांत दुबे (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल की बदइंतजामी एक बार फिर सुर्खियों में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ कार्यक्रम में पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अस्पताल की स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की. वार्ड के अंदर एक मरीज का शव जमीन पर पड़ा मिला, जिसे देख सांसद भावुक और आक्रोशित हो उठे.

निशिकांत दुबे ने कहा कि मृतक किस जाति या धर्म से है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शव को सम्मानपूर्वक रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है. यह दृश्य झारखंड की कांग्रेस सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की लापरवाही को उजागर करता है.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री भले ही जामताड़ा से विधायक हैं, लेकिन उनका मधुपुर भी आना जाना लगा रहता है. इसके बावजूद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की यह दुर्दशा चिंता का विषय है.

इस मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से टेलीफोनिक बातचीत की गई, तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे 15 सालों बाद मधुपुर आ रहे हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया.

अस्पताल परिसर में शव के जमीन पर पड़े होने का दृश्य अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. एक तरफ सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस सरकार और मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री ने भी पलटवार कर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BODY LYING ON THE FLOORMADHUPUR HOSPITALमधुपुर अस्पतालसांसद निशिकांत दुबेMP NISHIKANT DUBEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.