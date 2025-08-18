भोपाल: मध्य प्रदेश में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिला लेने का ख्वाब देख रहे हजारों छात्रों के लिए आज सोमवार का दिन बेहद अहम है. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) 18 अगस्त 2025 को एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की पहली सीट आवंटन सूची जारी कर रहा है. लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार यह जान पाएंगे कि उन्हें राज्य के किस मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा.

जिन छात्रों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था उन्हें रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर लॉगिन करना होगा और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड के जरिए रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. जरूरी बात यह है कि एमपी नीट काउंसलिंग के पहले राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन के लिए आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा. वहीं जो छात्र अपनी सीट अलॉटमेंट से खुश नहीं है वह 19 से 24 अगस्त तक शाम 7 बजे तक अपनी सीट कैंसिल कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें अलॉटमेंट रिजल्ट (ETV Bharat)

कैसे होगा सीटों का आवंटन

सीटों का वितरण पूरी तरह मेरिट और उम्मीदवारों द्वारा काउंसलिंग के दौरान चुनी गई प्राथमिकताओं पर आधारित होगा. साथ ही आरक्षण नियम और उपलब्ध सीटों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग-अलग कोटा शामिल किए गए हैं, जैसे ऑल इंडिया कोटा (AIQ), राज्य सरकार कोटा, पीडब्ल्यूडी (विकलांग), सैनिक कोटा, स्वतंत्रता सेनानी कोटा और सरकारी स्कूल कोटा. इस कारण उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और चुने गए विकल्पों के अनुसार प्रवेश मिलेगा.

सीटों का कुल ब्योरा

इस बार पहले राउंड में कुल 2638 सीटें मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए उपलब्ध हैं. इनमें से 393 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए तय की हैं, जबकि 29 सीटें केंद्र सरकार (GOI) कोटा में आती हैं. बाकी 2216 सीटों पर राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा.

गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में कुल 250 सीटें हैं, जिनमें 37 सीटें AIQ और 8 सीटें GOI कोटे में आती हैं. ग्वालियर स्थित गजराजा मेडिकल कॉलेज में 200 सीटें हैं, वहीं इंदौर का महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भी 250 सीटों के साथ छात्रों के लिए बड़ा विकल्प है. इसके अलावा जबलपुर, रीवा, सागर, रतलाम, विदिशा, दतिया, खंडवा, छिंदवाड़ा, शहडोल, शिवपुरी, सतना, मंदसौर, सिवनी और नीमच के मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों का आवंटन किया जाएगा.

पहले राउंड में नहीं मिली सीट तो टेंशन न लें

पहले राउंड के बाद भी अगर किसी उम्मीदवार को सीट नहीं मिल पाती है, तो वह अगले राउंड में भाग लेकर अवसर पा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल भी कट-ऑफ लेवल ऊंचा रहने की संभावना है, क्योंकि मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. यानी आज का दिन उन उम्मीदवारों के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है जो एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं.

डीएमई डॉ. अरुणा कुमार ने बताया कि, ''मेडिकल के एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए नीट यूजी फर्स्ट राउंड का अलाटमेंट 18 अगस्त से शुरु हो रहा है. इसका परिणाम ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा. इससे स्टूडेंट को ऑनलाइन सीट की स्थिति पता चल जाएगी. पहले राउंड की लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम होगा, उनको 19 से 23 अगस्त के बीच अलॉटमेंट वाले कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. जिन छात्रों के नाम पहले चरण में नहीं आता है, उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग का इंतजार करना होगा. इसका शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा.''