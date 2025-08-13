दौसा. दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक पर लिखा है कि उन्होंने बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि NH-148 (दौसा–मनोहरपुर रोड) को चार लेन में स्वीकृत करें. इसके पीछे तर्क दिया कि यह रास्ता खाटू श्याम जी और मेंहदीपुर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख रास्ता है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मंत्री को इस 65 किलोमीटर लंबे हाइवे को चार लेन करने के लिए पत्र लिखा था. पिछले एक साल में यहां लगभग 250 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं. सांसद ने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस हाइवे का चार लेन होना अत्यंत आवश्यक है. जाहिर है कि स्थानीय सांसद लगातार इलाके में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं.

दुर्घटना पर जताया शोक: अपने संसदीय क्षेत्र में हुए सड़क हादसे को लेकर मुरारी लाल मीणा ने एक्स पर पोस्ट भी की है. उन्होंने कहा कि NH-148 दौसा–मनोहरपुर रोड, बापी के पास हुए भीषण सड़क हादसे की खबर से मन अत्यंत दुखी है. मीणा ने कहा कि इस दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु और दर्जनों के घायल होने का समाचार मिला. साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की.

हाइवे पर अब तक की प्रमुख दुर्घटनाएं: दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाइवे-148 पर हादसों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले 9 महीनों में इस हाइवे पर दो दर्जन के करीब सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने हाइवे को फोरलेन करने और डिवाइडर बनाने की मांग तेज कर दी है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि संकरी सड़क, तेज रफ्तार और डिवाइडर की कमी हादसों की बड़ी वजह हैं. लोगों ने सरकार और NHAI से जल्द से जल्द हाइवे का फोरलेन निर्माण और सेफ्टी बैरियर लगाने की मांग की है.

ताजा हादसा–11 श्रद्धालुओं की मौत: बुधवार 13 अगस्त को तड़के खाटूश्यामजी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप की कंटेनर ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा दौसा-मनोहरपुर रोड पर बापी के पास हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल थे. 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर है.

पिछले कुछ महीनों में हुए बड़े हादसे: