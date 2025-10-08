ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में हवाओं ने बदली दिशा, दिवाली के बाद कड़ाके की ठंड करेगी स्वागत

मध्य प्रदेश में 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई, बुधवार को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की है संभावना.

Madhya pradesh monsoon withdrawl
10 साल में चौथी बार अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 5:00 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है. लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में भी औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई. हालांकि अब प्रदेश में बारिश का दौर थमने लगा है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

हवाओं की दिशा बदली, जल्द मानसून की होगी विदाई

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले हवाओं की दिशा बदलने लगी है. 10 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी. हालांकि, वातावरण में नमी के कारण तापमान बढ़ने से कहीं-कहीं बौछारें पड़ रही हैं. हवाओं की दिशा बदलने के कारण रात के तापमान में गिरावट शुरु हो गई है और बादल भी छटने लगे हैं. 10 अक्टूबर के बाद प्रदेश का मौसम शुष्क होने की संभावना है."

Madhya pradesh monsoon
बीते 24 घंटो में 20 जिलों में मामूली बारिश (ETV Bharat)

प्रदेश में मौसम प्रणाली का विशेष प्रभाव नहीं

दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "अरब सागर से उठ रहा एक साइक्लोन, सकुर्लेशन कमजोर पड़ने से डीप लो प्रेशर में बदलकर ओमान की खाड़ी के आसपास बना हुआ है. उत्तरी राजस्थान और उससे लगे हरियाणा पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसके साथ ही उत्तरी ओडिशा के तट से तेलंगाना तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो आंतरिक ओडिशा से दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक होकर गुजर रही है. लेकिन इन मौसम प्रणालियों से मध्य प्रदेश के मौसम में कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा. जिससे अब प्रदेश में बारिश का दौर थमने की संभावना है."

बीते 24 घंटों में 20 जिलों में मामूली बारिश

बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में मामूली बारिश दर्ज की गई है. सबसे अधिक बारिश सीधी के सिहावल में 39.2 मिलीमीटर, अनुपपुर के अमरकंटक में 36.8 मिलीमीटर, बालाघाट में 31.2 मिलीमीटर, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 25 मिलीमीटी, शिवपुरी के पिछोर में 18 मिलीमीटर और गुना के राघोगढ़ में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही ग्वालियर, धार, दतिया, अशेाकनगर, छतरपुर, सिंगरौली, सतना और टीकमगढ़ में भी छुटपुट बारिश हुई है. मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को भी भोपाल, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम समेत अन्य जिलों में बूंदा-बांदी के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है.

Madhya pradesh monsoon vidai
मध्य प्रदेश में 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई (ETV Bharat)

10 साल में चौथी बार अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश

राजधनी भोपाल में मानसून सीजन खत्म होने के बाद अक्टूबर के महीने में पिछले 10 साल में 8 बार बारिश दर्ज हुई. पिछले साल अक्टूबर में शहर में 25.6 मिमी बारिश हुई थी. साल 2022 में अक्टूबर में सबसे अधिक 136.7 मिमी बारिश हुई. इस बार अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही शहर में बारिश का दौर शुरू हो गया है. अक्टूबर के महीने में सर्दी और गर्मी का ट्रेंड रहता है. पिछले सालों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे और दिन का पारा 35 डिग्री के ऊपर गया है. अक्टूबर महीने की औसत बारिश 31.5 मिमी है. पिछले 10 साल में 4 बार अक्टूबर में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.

अक्टूबर के अंत तक शुरू होगी ठंड

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "अक्टूबर में दीपावली के बाद से प्रदेश में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है. इस बार पिछले साल की अपेक्षा ठंड की शुरुआत जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है." दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "पिछले साल प्रदेश में दिसंबर महीने से ठंड शुरू हुई थी. इस बार प्रशांत महासागर में ला नीना के सक्रिय होने की संभावना भी है. जिससे प्रदेश में शीत लहर के साथ कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है."

कड़ाके की ठंड के साथ बारिश का दौर

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि साल के अंत में प्रशांत महासागर में ला नीना के सक्रिय होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. इसके प्रभाव से अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है. प्रदेश में ला नीना के प्रभाव से कड़ाके की ठंड के साथ बारिश होने के भी आसार हैं. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी के कारण जनवरी और फरवरी महीने में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी.

