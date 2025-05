ETV Bharat / state

ला नीना के असर से ताकतवर हुआ मॉनसून, मध्य प्रदेश में समय से पहले मॉनसून की धुआंधार एंट्री - MP MONSOON UPDATE 2025

ला नीना के असर से ताकतवर हुआ मॉनसून ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 4:39 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:51 PM IST 4 Min Read

Mp Monsoon Update : मध्य प्रदेश में मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुश खबरी है. इस वर्ष मॉनसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक साउथ वेस्ट मॉनसून समय से 7 दिन पहले केरल पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ तो केरल में मॉनसून अगले 72 घंटे के अंदर पहुंच सकता है. जबकि केरल से मध्य प्रदेश पहुंचने में इसे 12 से 15 दिन लगते हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश में भी मॉनूसन जून के शुरुआती दिनों में एंट्री मार सकता है. वर्तमान में प्रदेश में वैसे भी प्री-मॉनसून गतिविधियां जोरों पर हैं और कई जिलों में गरज-चमक व तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं. 16 साल बाद इतनी जल्दी आ रहा मॉनसून (Etv Bharat) ला नीना के असर से ताकतवर हुआ मॉनसून आईएमडी के मुताबिक, अंडमान में समय से पहले मॉनसून सक्रिय हुआ है. इसके बाद बनी अनुकूल परिस्थितियों से यह केरल भी समय से पहले पहुंच रहा है. इसके पीछे 'ला नीना' वैदर पैटर्न को वजह बताया जा रहा है, जिससे मॉनसून को बल मिल रहा है. केरल के बाद मॉनसून मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ेगा. मध्य प्रदेश में यूं तो मॉनसून 15 जून के आसपास आता है पर इस बार यह समय से 5 दिन पहले भी आ सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से हवाओं के रुख पर भी निर्भर करता है. मॉनसून के पहले ही भीग रहा मध्य प्रदेश आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास के अनुसार, 'अरब सागर में हवा के ऊपरी भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो गुरुवार तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा. कोंकण गोवा में भी इस वजह से भारी से भारी बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही, पंजाब के पास भी चक्रवात बना हुआ है और यहां से एक ट्रफ लाइन हरियाणा, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जा रही है. इसी की वजह से प्रदेश के आधे हिस्से में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है.''

Mp Monsoon Update : मध्य प्रदेश में मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुश खबरी है. इस वर्ष मॉनसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक साउथ वेस्ट मॉनसून समय से 7 दिन पहले केरल पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ तो केरल में मॉनसून अगले 72 घंटे के अंदर पहुंच सकता है. जबकि केरल से मध्य प्रदेश पहुंचने में इसे 12 से 15 दिन लगते हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश में भी मॉनूसन जून के शुरुआती दिनों में एंट्री मार सकता है. वर्तमान में प्रदेश में वैसे भी प्री-मॉनसून गतिविधियां जोरों पर हैं और कई जिलों में गरज-चमक व तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं. 16 साल बाद इतनी जल्दी आ रहा मॉनसून (Etv Bharat) ला नीना के असर से ताकतवर हुआ मॉनसून आईएमडी के मुताबिक, अंडमान में समय से पहले मॉनसून सक्रिय हुआ है. इसके बाद बनी अनुकूल परिस्थितियों से यह केरल भी समय से पहले पहुंच रहा है. इसके पीछे 'ला नीना' वैदर पैटर्न को वजह बताया जा रहा है, जिससे मॉनसून को बल मिल रहा है. केरल के बाद मॉनसून मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ेगा. मध्य प्रदेश में यूं तो मॉनसून 15 जून के आसपास आता है पर इस बार यह समय से 5 दिन पहले भी आ सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से हवाओं के रुख पर भी निर्भर करता है. मॉनसून के पहले ही भीग रहा मध्य प्रदेश आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास के अनुसार, 'अरब सागर में हवा के ऊपरी भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो गुरुवार तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा. कोंकण गोवा में भी इस वजह से भारी से भारी बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही, पंजाब के पास भी चक्रवात बना हुआ है और यहां से एक ट्रफ लाइन हरियाणा, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जा रही है. इसी की वजह से प्रदेश के आधे हिस्से में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है.'' 2024 से ज्यादा होगी बारिश मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में इस वर्ष सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है. पिछले साल मध्य प्रदेश में सामान्य से 18 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई थी लेकिन इस वर्ष 2024 से ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. 2024 से ज्यादा इस साल होगी बारिश (Etv Bharat) 16 साल बाद इतनी जल्दी आ रहा मॉनसून मौसम विभाग का अनुमान अगर सही साबित होता है और मॉनसून केरल में 24-25 मई को टकरा जाता है तो ऐसा 16 साल बाद होगा. 2009 के बाद मॉनसून का ये बिफोर टाइम अराइवल माना जाएगा. मॉनसून 2024 में कब क्या हुआ? - साउथ वेस्ट मॉनसून समय से तीन दिन पहले 19 मई को अंडमान-निकोबर पहुंचा था - दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय से 2 दिन पहले 30 मई 2024 को केरल पहुंच गया था. - मौसमी परिवर्तन और हवाओं के रूख में बदलाव हुआ और मॉनसून धीमा पड़ा. - इसके बाद मॉनसून 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंचा था. - इसके बावजूद मॉनसून 2024 समय से 6 दिन पहले यानी 2 जुलाई 2024 को पूरे देश में एक्टिव हुआ. - 23 सितंबर 20024 को मॉनसून ने पश्चिमी राजस्थान से वापसी की और पूरे देश से 15 अक्टूबर 2024 को विदा हुआ था. अगले 48 घंटों में ऐसा रहेगा एमपी का मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल के साथ-साथ जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें पड़ीं. वहीं गुना, रीवा और डिंडोरी जिलों में कहीं-कहीं ओले भी गिरे. सागर में 69 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चला वहीं अगले 48 घंटों में भी प्रदेश के कई जिलों बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा भयंकर तूफान, नौतपा में धूल भरी आंधी, बेशुमार बारिश

एमपी में बदलेगा मौसम का मूड, 10 जिले बनेंगे हीटर, 26 जिलों में आंधी-बारिश

Last Updated : May 22, 2025 at 4:51 PM IST