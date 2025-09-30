ETV Bharat / state

सैलाब बन एक बार फिर लौट रहा मानसून, 4 दिन के अलर्ट पर मध्य प्रदेश, जानिए विदाई की तारीख

मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले अलर्ट ( GETTY IMAGE )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 3:13 PM IST 5 Min Read